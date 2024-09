Confira o resumo das ações dos candidatos à Prefeitura de Belém nesta sexta-feira (13/9)

Nesta sexta-feira (13/9), os candidatos à Prefeitura de Belém realizaram caminhadas e também se reuniram com moradores e apoiadores, em geral, no movimento contínuo de construir laços de fidelidade com possíveis eleitores. Confira abaixo a síntese da programação do dia.

Delegado Éder Mauro – PL – Não enviou informações

Delegado Eguchi – PRTB – Não enviou informações



Edmilson Rodrigues – PSOL

O prefeito Edmilson Rodrigues, candidato à reeleição pelo PSOL, fez caminhada, pela manhã, nos bairros da Terra Firme e da Cidade Velha, acompanhado de apoiadores. Ele percorreu a rua São Domingos, próximo ao Rio Tucunduba, e conversou com moradores; e, ao final da tarde, visitou a Rua Veiga Cabral com a Rua Ângelo Custódio. À noite, Edmilson foi à inauguração do comitê da candidata a vereadora Lívia Noronha.

Igor Normando – MDB

Pela manhã, o candidato Igor Normando, do MDB, se reuniu com a Associação dos Ambulantes do Centro Comercial do Pará. Às 11h, ele concedeu entrevista para uma emissora de televisão, e, no final da tarde, participou do “Arrastão do 15” no bairro do Guamá.

Ítalo Abati – NOVO – Não enviou informações



Jefferson Lima – Podemos

Pela manhã, o candidato Jefferson Lima, do Podemos, esteve no Complexo do Ver-o-Peso e conversou com os feirantes. À tarde, ele fez caminhada na Sacramenta e conversou com moradores.

Raquel Brício – UP – Não enviou informações



Thiago Araújo – Republicanos

Pela manhã, o candidato Thiago Araújo, do Republicanos, gravou propaganda eleitoral. À tarde, ele concedeu entrevista para uma emissora de TV. À noite, Thiago se reuniu com os moradores do bairro do Umarizal.

Well Macedo – PSTU

Pela manhã, a candidata Well Macedo, do PSTU, panfletou para os trabalhadores do Basa e transeuntes na avenida Presidente Vargas. Ela também concedeu entrevista para uma emissora de TV. À tarde, Well também concedeu entrevista para uma outra emissora de televisão, e gravou vídeos para as redes sociais. À noite, a candidata participou da assembleia geral dos trabalhadores da construção civil de Belém.

*O Grupo Liberal observa que as informações são de responsabilidade das assessorias dos candidatos. A reportagem divulga as agendas enviadas até o horário estabelecido previamente com as equipes das candidaturas.