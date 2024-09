Confira o resumo das ações dos candidatos a prefeito de Belém nesta segunda-feira (9/9)

A partir desta terça-feira (10/9), faltam 26 dias para as Eleições 2024. Nas ruas de Belém, o clima eleitoral esquenta com candidatos promovendo caminhadas nos bairros e mobilizações, para divulgar propostas de governo.

A Justiça Eleitoral tem divulgado nos perfis oficiais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nas redes sociais informações sobre o pleito em outubro. No Instagram do TSE, por exemplo, há conteúdos visuais que incluem notícias, vídeos e campanhas informativas sobre o pleito de outubro.

Também, é possível saber sobre a documentação necessária que o eleitor deve apresentar no momento do voto, entre outras informações de interesse de quem vai votar. Confira abaixo, o resumo da atividades políticas dos candidatos a prefeito de Belém, nesta segunda-feira (9/9).

Delegado Éder Mauro – PL – Não enviou informações

Delegado Eguchi – Não enviou informações



Edmilson Rodrigues – PSOL

Pela manhã, o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, do PSOL, candidato à reeleição, fez caminhada nas ruas Nina Ribeiro, Guerra Passos e Américo Santa Rosa, em Canudos. À tarde, Edmilson participou de nova caminhada com apoiadores no bairro da Condor, na Rua Lauro Malcher.

Igor Normando – MDB – Não enviou informações

Ítalo Abati – NOVO - Não enviou informações

Jefferson Lima – Podemos

Pela manhã, Jefferson Lima, do Podemos, se reuniu com a equipe da campanha. À tarde, gravou conteúdo para os programas eleitorais de rádio e TV, após participou de um podcast. Jefferson encerrou a agenda com caminhada no bairro da Cabanagem.

Raquel Brício – UP – Não enviou informações

Thiago Araújo – Republicanos

Pela manhã, Thiago Araújo, do Republicanos, concedeu entrevista para emissora de TV. À tarde, ele também concedeu entrevista para uma emissora de televisão. À noite, Thiago se reuniu com moradores da Sacramenta.

Well Macedo – PSTU – Não enviou informações

*O Grupo Liberal observa que as informações são de responsabilidade das assessorias dos candidatos. A reportagem divulga as agendas enviadas até o horário estabelecido previamente com as equipes das candidaturas.