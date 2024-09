Confira o resumo das ações dos candidatos a prefeito de Belém nesta segunda-feira (16/9)

A partir desta segunda-feira (16/9), faltam 21 dias para as Eleições 2022, em 6 de outubro, quando o eleitor vai escolher prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. Em Belém, o clima de propaganda política está aquecido, os nove candidatos à prefeitura da capital paraense têm lançado mãos de caminhadas, carreatas, reuniões com moradores e lideranças populares, nos bairros do centro e da periferia. Nas ruas e nas redes sociais, são claras as manifestações explícitas de pedidos de votos. Confira abaixo uma síntese do que os candidatos fizeram na campanha nesta segunda-feira.

Delegado Éder Mauro – PL – Não enviou informações

Delegado Eguchi – PRTB – Não enviou informações



Edmilson Rodrigues – PSOL

Pela manhã, Edmilson Rodrigues, prefeito de Belém candidato à reeleição pelo PSTU, realizou caminhada com apoiadores no bairro da Maracangalha, e conversou com moradores, feirantes e comerciantes. Ao final da tarde, Edmilson fez outra caminhada no bairro de Fátima e ouviu populares. No meio das agendas de campanha, ele deu entrevista a um jornal espanhol.

Igor Normando – MDB – Não enviou informações

Ítalo Abati – NOVO – Não enviou informações



Jefferson Lima – Podemos

Pela manhã, o candidato Jefferson Lima, do Podemos, conversou com moradores do bairro da Condor. À tarde, ele gravou programa eleitoral para rádio e, em seguida, fez caminhada com os moradores do bairro da Pedreira.

Raquel Brício – UP – Não enviou informações

Thiago Araújo – Republicanos

Pela manhã, o candidato Thiago Araújo, do Republicanos, fez uma caminhada pelo bairro da Cabanagem, e conversou com os moradores. À tarde, o candidato participou de uma reunião com sua equipe técnica sobre estratégias de campanha. À noite, Thiago se reuniu com moradores do bairro Marambaia.

Well Macedo – PSTU

Pela manhã, a candidata Well, do PSTU, conversou com operários da construção civil, que estão em campanha salarial. Ela apresentou aos trabalhadores o seu plano de governo para obras públicas.

*O Grupo Liberal observa que as informações são de responsabilidade das assessorias dos candidatos. A reportagem divulga as agendas enviadas até o horário estabelecido previamente com as equipes das candidaturas.