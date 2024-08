Confira as atividades dos candidatos a prefeito de Belém nesta sexta-feira (23.8)

Nesta sexta-feira (23/8), quando se completou uma semana da liberação da propaganda eleitoral, as movimentações para pedido de votos por parte dos candidatos à Prefeitura de Belém foram intensas. Em geral, os pleiteantes ao cargo têm promovido caminhadas na companhia de apoiadores, mas, também estão se reunindo com grupos de moradores para ouvir demandas e conversas sobre propostas coletivas.

A maioria dos candidatos concentrou suas agendas nas ruas da capital, mas houve quem também buscasse os distritos de Icoaraci e Outeiro. O final de semana está só começando e os candidatos vão aproveitar os dias de folga de boa parte dos trabalhadores para ampliar as abordagens e a busca de diálogo com os eleitores. Confira abaixo a síntese das campanhas nesta sexta.

Delegado Éder Mauro – PL – Não enviou informações

Delegado Eguchi – PRTB – Não enviou informações

Edmilson Rodrigues – PSOL

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, candidato à reeleição pela coligação Nossa Família é o Povo (PSOL, Rede, PT, PV, PCdoB, Cidadania e lideranças do PDT), participou de caminhada no centro comercial, pela manhã. O percurso abrangeu a rua João Alfredo com a avenida Portugal e a chamada Via dos Mercadores até a rua Santo Antônio com a avenida Presidente Vargas. O candidato conversou com vendedores ambulantes, lojistas e consumidores.

Igor Normando – MDB - Não enviou informações

Ítalo Abati – NOVO

À tarde, o candidato recebeu o seu material gráfico de campanha. Ao final da noite, ele iria acompanhado de sua equipe para a Feira do Ver-o-Peso para ouvir as demandas dos feirantes que entram pela madrugada trabalhando.

Jefferson Lima – Podemos

O candidato reservou parte da manhã para gravar entrevista para um jornal impresso e portal jornalístico. Ainda pela manhã, ele foi ao bairro da Marambaia, onde conversou com os moradores, e finalizou a atividade com uma parada na chamada feira da Prainha. À tarde, o candidato seguiu para ouvir as demandas da população no bairro Maracangalha.

Raquel Brício – UP – Não enviou informações

Thiago Araújo – Republicanos

Pela manhã, o candidato se reuniu com sua equipe técnica especializada em Saúde e Inclusão, sobre o sistema de saúde e políticas de inclusão. À tarde, ele participou de gravações para as redes sociais, interagindo com eleitores nas ruas de Belém e apresentando suas propostas. À noite, o candidato seguiu para Outeiro, onde reuniu com moradores locais para ouvir suas demandas.

Well Macedo – PSTU – Não enviou informações

O Grupo Liberal observa que as informações são de responsabilidade das assessorias dos candidatos. A reportagem divulga tão somente as agendas enviadas até o horário estabelecido previamente com as equipes das candidaturas, no limite de 400 toques para cada candidato.