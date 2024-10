Confira a lista dos vereadores eleitos em São Félix do Xingu - PA nas eleições 2024

Nas eleições municipais de 2024, os eleitores de São Félix do Xingu escolheram os novos representantes da Câmara Municipal. Um total de 15 vereadores foram eleitos para os próximos 4 anos de mandato. Entre os mais votados estão Adriana Torres (Movimento Democrático Brasileiro - MDB), com 5,35% dos votos, e Josy Do Rh (Movimento Democrático Brasileiro - MDB), que recebeu 3,66%. A votação deste domingo (6) registrou um total de 42.659 eleitores, com 77,81% de comparecimento.

Veja a lista completa dos vereadores eleitos em São Félix do Xingu:

Adriana Torres Movimento Democrático Brasileiro - MDB – 5,35% dos votos

Movimento Democrático Brasileiro - MDB – 5,35% dos votos Josy Do Rh Movimento Democrático Brasileiro - MDB – 3,66% dos votos

Movimento Democrático Brasileiro - MDB – 3,66% dos votos Mario Da Saude Podemos - PODE – 2,72% dos votos

Podemos - PODE – 2,72% dos votos Bibiano Movimento Democrático Brasileiro - MDB – 2,61% dos votos

Movimento Democrático Brasileiro - MDB – 2,61% dos votos Antonio Belfort Partido Liberal - PL – 2,60% dos votos

Partido Liberal - PL – 2,60% dos votos Irmão Valdir Podemos - PODE – 2,56% dos votos

Podemos - PODE – 2,56% dos votos Gledson Kza Bella Movimento Democrático Brasileiro - MDB – 2,56% dos votos

Movimento Democrático Brasileiro - MDB – 2,56% dos votos Gersica Do Ceara Da Loto Podemos - PODE – 2,52% dos votos

Podemos - PODE – 2,52% dos votos Thais Parente Do Povo União Brasil - UNIÃO – 2,41% dos votos

União Brasil - UNIÃO – 2,41% dos votos Gonçalo Movimento Democrático Brasileiro - MDB – 2,34% dos votos

Movimento Democrático Brasileiro - MDB – 2,34% dos votos João Marcus Da Saúde PROGRESSISTAS - PP – 2,25% dos votos

PROGRESSISTAS - PP – 2,25% dos votos Renildo Do Nereu União Brasil - UNIÃO – 2,11% dos votos

União Brasil - UNIÃO – 2,11% dos votos Toin Amaral PROGRESSISTAS - PP – 2,03% dos votos

PROGRESSISTAS - PP – 2,03% dos votos Professor Robson PROGRESSISTAS - PP – 2,02% dos votos

PROGRESSISTAS - PP – 2,02% dos votos Galego Bala Partido Liberal - PL – 1,65% dos votos