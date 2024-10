Confira a lista dos vereadores eleitos em Santo Antônio do Tauá - PA nas eleições 2024

Nas eleições municipais de 2024, os eleitores de Santo Antônio do Tauá escolheram os novos representantes da Câmara Municipal. Um total de 11 vereadores foram eleitos para os próximos 4 anos de mandato. Entre os mais votados estão Yago Campos (Movimento Democrático Brasileiro - MDB), com 4,49% dos votos, e Ewerton Oliveira (União Brasil - UNIÃO), que recebeu 3,79%. A votação deste domingo (6) registrou um total de 26.284 eleitores, com 87,17% de comparecimento.

Veja a lista completa dos vereadores eleitos em Santo Antônio do Tauá:

Yago Campos Movimento Democrático Brasileiro - MDB – 4,49% dos votos

Ewerton Oliveira União Brasil - UNIÃO – 3,79% dos votos

Júnior Do Peixe Movimento Democrático Brasileiro - MDB – 3,71% dos votos

Eduardo Araújo Movimento Democrático Brasileiro - MDB – 3,44% dos votos

Ney Do Cocal Movimento Democrático Brasileiro - MDB – 3,08% dos votos

Dr Josenil PROGRESSISTAS - PP – 2,39% dos votos

Ione Novaes Do Hospital Movimento Democrático Brasileiro - MDB – 2,11% dos votos

Irmão T Partido Socialista Brasileiro - PSB – 2,02% dos votos

Prof Renildo Barbosa União Brasil - UNIÃO – 2,00% dos votos

Paulo Das Empresas Solidariedade - SOLIDARIEDADE – 1,85% dos votos

Ana Albuquerque Democracia Cristã - DC – 1,74% dos votos