Confira a lista dos vereadores eleitos em Rondon do Pará - PA nas eleições 2024

Nas eleições municipais de 2024, os eleitores de Rondon do Pará escolheram os novos representantes da Câmara Municipal. Um total de 15 vereadores foram eleitos para os próximos 4 anos de mandato. Entre os mais votados estão Eldicia Leal (Movimento Democrático Brasileiro - MDB), com 5,09% dos votos, e Milena De Dahú (Partido Social Democrático - PSD), que recebeu 4,71%. A votação deste domingo (6) registrou um total de 28.009 eleitores, com 78,62% de comparecimento.

Veja a lista completa dos vereadores eleitos em Rondon do Pará:

Eldicia Leal Movimento Democrático Brasileiro - MDB – 5,09% dos votos

Milena De Dahú Partido Social Democrático - PSD – 4,71% dos votos

Fagner Barreto Partido Liberal - PL – 4,70% dos votos

Fabiano Moreira Movimento Democrático Brasileiro - MDB – 4,37% dos votos

Diego Santos Partido Liberal - PL – 3,58% dos votos

Junior Da Farmácia Partido Social Democrático - PSD – 3,21% dos votos

Wildemberg Melo Movimento Democrático Brasileiro - MDB – 2,99% dos votos

Professora Keila Partido Social Democrático - PSD – 2,87% dos votos

Edna Dutra Movimento Democrático Brasileiro - MDB – 2,84% dos votos

Garotinho Movimento Democrático Brasileiro - MDB – 2,58% dos votos

Samuel Da Saude Partido Social Democrático - PSD – 2,37% dos votos

Miguel Do Ônibus Partido Socialista Brasileiro - PSB – 2,08% dos votos

Joelma Partido dos Trabalhadores - PT – 2,03% dos votos

Fabiana Filha Do Peroba Partido Socialista Brasileiro - PSB – 1,93% dos votos

Partido Socialista Brasileiro - PSB – 1,93% dos votos Maisa Rei Do Gelo REPUBLICANOS - REPUBLICANOS – 1,86% dos votos