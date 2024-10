Confira a lista dos vereadores eleitos em Ourilândia do Norte - PA nas eleições 2024

Nas eleições municipais de 2024, os eleitores de Ourilândia do Norte escolheram os novos representantes da Câmara Municipal. Um total de 13 vereadores foram eleitos para os próximos 4 anos de mandato. Entre os mais votados estão Marcio Negão (Movimento Democrático Brasileiro - MDB), com 4,85% dos votos, e Auderisa (Movimento Democrático Brasileiro - MDB), que recebeu 4,63%. A votação deste domingo (6) registrou um total de 25.334 eleitores, com 79,97% de comparecimento.

Veja a lista completa dos vereadores eleitos em Ourilândia do Norte:

Marcio Negão Movimento Democrático Brasileiro - MDB – 4,85% dos votos

Auderisa Movimento Democrático Brasileiro - MDB – 4,63% dos votos

Irmão Edivaldo Movimento Democrático Brasileiro - MDB – 4,30% dos votos

Cleber Do Lau Movimento Democrático Brasileiro - MDB – 4,25% dos votos

Euder Leite Partido Liberal - PL – 4,17% dos votos

Dr Veloso PROGRESSISTAS - PP – 3,73% dos votos

Fabricio Pouca Sombra Partido Liberal - PL – 3,67% dos votos

Genivam Da Mata Partido Liberal - PL – 3,64% dos votos

Cesar Goleiro PROGRESSISTAS - PP – 3,47% dos votos

Charles Gutierre União Brasil - UNIÃO – 3,17% dos votos

Raimundin Onze Irmaos Movimento Democrático Brasileiro - MDB – 3,11% dos votos

Reginaldo Acapu PROGRESSISTAS - PP – 2,32% dos votos

Renivaldo União Brasil - UNIÃO – 1,82% dos votos