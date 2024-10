Confira a lista dos vereadores eleitos em Nova Esperança do Piriá - PA nas eleições 2024

Nas eleições municipais de 2024, os eleitores de Nova Esperança do Piriá escolheram os novos representantes da Câmara Municipal. Um total de 9 vereadores foram eleitos para os próximos 4 anos de mandato. Entre os mais votados estão Keila Do Ze Carlos (Movimento Democrático Brasileiro - MDB), com 10,27% dos votos, e Mar (Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB), que recebeu 9,89%. A votação deste domingo (6) registrou um total de 15.787 eleitores, com 87,08% de comparecimento.

Veja a lista completa dos vereadores eleitos em Nova Esperança do Piriá:

Keila Do Ze Carlos Movimento Democrático Brasileiro - MDB – 10,27% dos votos

Mar Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB – 9,89% dos votos

Marquinho Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB – 8,04% dos votos

Lay Macedo Movimento Democrático Brasileiro - MDB – 5,33% dos votos

Benedito União Brasil - UNIÃO – 5,23% dos votos

Lordenir Ferreira Movimento Democrático Brasileiro - MDB – 5,23% dos votos

Peba Lira Movimento Democrático Brasileiro - MDB – 4,97% dos votos

Benezinho Partido Socialista Brasileiro - PSB – 4,18% dos votos

Manoel Bacatela Partido dos Trabalhadores - PT – 4,17% dos votos