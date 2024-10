Confira a lista dos vereadores eleitos em Moju - PA nas eleições 2024

Nas eleições municipais de 2024, os eleitores de Moju escolheram os novos representantes da Câmara Municipal. Um total de 17 vereadores foram eleitos para os próximos 4 anos de mandato. Entre os mais votados estão Márcio Do Quinha (Partido Democrático Trabalhista - PDT), com 3,87% dos votos, e Tiaguinho (AVANTE - AVANTE), que recebeu 3,50%. A votação deste domingo (6) registrou um total de 56.022 eleitores, com 87,52% de comparecimento.

Veja a lista completa dos vereadores eleitos em Moju:

Márcio Do Quinha Partido Democrático Trabalhista - PDT – 3,87% dos votos

Professora Andréa Araújo Movimento Democrático Brasileiro - MDB – 3,11% dos votos

Eliomar Cruz Movimento Democrático Brasileiro - MDB – 2,47% dos votos

Nilziele Do Tim Tim PROGRESSISTAS - PP – 2,29% dos votos

Professor Helder Partido Social Democrático - PSD – 2,16% dos votos

Professor Bruno Quaresma Movimento Democrático Brasileiro - MDB – 2,07% dos votos

Nete Moraes AVANTE - AVANTE – 1,88% dos votos

Dereco Partido dos Trabalhadores - PT – 1,66% dos votos

Martelão Partido dos Trabalhadores - PT – 1,55% dos votos