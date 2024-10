Confira a lista dos vereadores eleitos em Mãe do Rio - PA nas eleições 2024

Nas eleições municipais de 2024, os eleitores de Mãe do Rio escolheram os novos representantes da Câmara Municipal. Um total de 13 vereadores foram eleitos para os próximos 4 anos de mandato. Entre os mais votados estão Paulo Doido (Movimento Democrático Brasileiro - MDB), com 5,16% dos votos, e Jardel Rabelo (Movimento Democrático Brasileiro - MDB), que recebeu 5,07%. A votação deste domingo (6) registrou um total de 25.080 eleitores, com 84,99% de comparecimento.

Veja a lista completa dos vereadores eleitos em Mãe do Rio:

Paulo Doido Movimento Democrático Brasileiro - MDB – 5,16% dos votos

Jardel Rabelo Movimento Democrático Brasileiro - MDB – 5,07% dos votos

João Santana União Brasil - UNIÃO – 4,01% dos votos

Lora Da Tubilandia União Brasil - UNIÃO – 3,97% dos votos

Lene Donza Movimento Democrático Brasileiro - MDB – 3,52% dos votos

Val Encomendas PROGRESSISTAS - PP – 3,04% dos votos

Chico Almeida União Brasil - UNIÃO – 2,87% dos votos

Isadilva Castro Partido dos Trabalhadores - PT – 2,78% dos votos

Willa Japaozinho União Brasil - UNIÃO – 2,66% dos votos

Nonato Pereira PROGRESSISTAS - PP – 2,50% dos votos

Sebastião Da Tubilândia PROGRESSISTAS - PP – 2,37% dos votos

Marcelo Braga REPUBLICANOS - REPUBLICANOS – 2,22% dos votos

REPUBLICANOS - REPUBLICANOS – 2,22% dos votos Leyvisson Da Isabel Rainha Partido Social Democrático - PSD – 1,83% dos votos