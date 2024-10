Confira a lista dos vereadores eleitos em Itupiranga - PA nas eleições 2024

Nas eleições municipais de 2024, os eleitores de Itupiranga escolheram os novos representantes da Câmara Municipal. Um total de 13 vereadores foram eleitos para os próximos 4 anos de mandato. Entre os mais votados estão Elton Do Galpão (Solidariedade - SOLIDARIEDADE), com 5,00% dos votos, e Mateus Barros (Solidariedade - SOLIDARIEDADE), que recebeu 3,32%. A votação deste domingo (6) registrou um total de 32.730 eleitores, com 82,69% de comparecimento.

Veja a lista completa dos vereadores eleitos em Itupiranga:

Elton Do Galpão Solidariedade - SOLIDARIEDADE – 5,00% dos votos

Mateus Barros Solidariedade - SOLIDARIEDADE – 3,32% dos votos

Domingos Do Açaí PROGRESSISTAS - PP – 3,19% dos votos

Pastor Rarison Partido Democrático Trabalhista - PDT – 2,94% dos votos

Angela Lima Movimento Democrático Brasileiro - MDB – 2,94% dos votos

Sula Movimento Democrático Brasileiro - MDB – 2,71% dos votos

Kairon Do Povão PROGRESSISTAS - PP – 2,58% dos votos

Marcone Ferraço Partido Democrático Trabalhista - PDT – 2,44% dos votos

Radilson Lima Partido Renovação Democrática - PRD – 2,28% dos votos

Olga Letícia REPUBLICANOS - REPUBLICANOS – 2,05% dos votos

Eliete REPUBLICANOS - REPUBLICANOS – 1,84% dos votos

Nilo Paiano Partido Social Democrático - PSD – 1,62% dos votos

Partido Social Democrático - PSD – 1,62% dos votos Josue Praxedes Partido Social Democrático - PSD – 1,59% dos votos