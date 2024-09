Confira a agenda dos candidatos ao cargo de prefeito de Belém neste sábado (14/9)

Delegado Éder Mauro – PL

8h: Caminhada do 22 no Guamá

18h: Reunião com a coordenação de campanha

Delegado Eguchi – PRTB

9h: Caminhada na Feira do Bengui, com concentração em frente ao Mix Mateus.

19h: Inauguração do comitê de campanha do candidato a vereador Carlos Souza

Edmilson Rodrigues – PSOL

9h: Caminhada em Outeiro

17h- Caminhada no Tapanã

Igor Normando – MDB

9h - Visita ao Mercado do Ver-o-Peso

Ítalo Abati – NOVO

10h / 12h: Reunião com equipe de candidatos a vereadores.

14h / 16h: Encontro junto à rede de cooperativas.



Jefferson Lima – Podemos

9h: Caminhada no bairro da Condor, no Porto da Palha

17h: Caminhada no bairro da Pedreira

Raquel Brício – UP

8h: Campanha no Ver-o-Peso

16h: Campanha no bairro da Condor

Thiago Araújo – Republicanos

Manhã: Carreata no bairro do Jurunas

Tarde: Gravação de conteúdo para rede social

Noite: Encontro com moradores de São Brás

Well Macedo – PSTU

8h30: Panfletagem na feira do Jurunas

10h: Reunião no comitê de Campanha

15h: Reunião com as mulheres do PSTU

*As agendas dos candidatos são de responsabilidade das assessorias e enviadas à redação até às 17h.