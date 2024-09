Confira a agenda dos candidatos a prefeito de Belém nesta sexta-feira (13/9)

Delegado Éder Mauro – PL

8h: Caminhada do 22 em Icoaraci, no início do bairro da Agulha

18h: Reunião com lideranças do PL

Delegado Eguchi – PRTB

9h: Caminhada na feira do Tapanã, com concentração na travessa Perimetral, II

17h: Reunião com apoiadores da Pratinha



Edmilson Rodrigues – PSOL

8h: Compromisso administrativo

9h: Caminhada no bairro da Terra Firme

14h: Gravação do programa eleitoral

15h: Compromisso administrativo

17h: Caminhada no bairro da Cidade Velha

18h: Inauguração do comitê da Lívia Noronha

Igor Normando – MDB

9h: Caminhada no Centro Comercial, com concentração na avenida Presidente Vargas com a Rua Sto. Antônio, na Campina

11h: Entrevista para emissora de TV

17h: Arrastão do 15 no Guamá, com concentração na Praça Frei Daniel

Ítalo Abati – NOVO

14h: / 16h: Candidato organiza evento de arrecadação.

17h / 18h30: Candidato participa de reunião sobre entrevista para emissora de rádio.

Jefferson Lima – Podemos

9h: Caminhada no Ver-o-Peso

17h: Caminhada na Sacramenta

Raquel Brício – UP

8h: Campanha na Feira do Guamá

10h30: Caminhada na avenida Presidente Vargas

17h: Reunião de campanha

Thiago Araújo – Republicanos

Manhã: Gravação propaganda eleitoral

Tarde: Entrevista para emissora de TV

Noite: Encontro com moradores do bairro do Umarizal

Well Macedo – PSTU

9h: Participação no Seminário sobre o Novo Ensino Médio, com a categoria da educação, evento promovido pelo Sintepp, Ccnt/ Uepa

16h: Panfletagem na UFPA, (2° portão), campus do Guamá

17h: Participação na palestra de Leonardo Padura, no auditório Benedito Nunes/UFPA), campus do Guamá.

*As agendas dos candidatos são de responsabilidade das assessorias e enviadas à redação até às 17h.