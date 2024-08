Candidatos à Prefeitura de Belém começam a semana entre reuniões e movimentações nas ruas 

Esta segunda-feira (19/8) foi marcada por reuniões com as coordenações de campanhas e caminhadas em diferentes bairros, considerando ruas do centro à periferia da capital paraense, nos movimentos iniciais dos candidatos aos cargos de prefeito e vice da cidade. De acordo com a Justiça Eleitoral, os atos de propaganda são permitidos até 5 de outubro, véspera das Eleições. Veja o resumo do dia dos candidatos.

Delegado Éder Mauro - ÉDER MAURO CARDOSO BARRA – PL – NÃO ENVIOU AGENDA

Delegado Eguchi – EVERALDO JORGE MARTINS EGUCHI – UNIÃO BORA BELÉM – NÃO ENVIOU AGENDA

Edmilson Rodrigues – EDMILSON BRITO RODRIGUES – A NOSSA FAMÍLIA É O POVO

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues (PSOL), candidato à reeleição pela coligação “A Nossa Família é o Povo” (PSOL, Rede, PT, PV, PCdoB, Cidadania e lideranças do PDT), cumpriu agenda administrativa no Palácio Antônio Lemos, pela manhã. E, ao final da tarde, fez caminhada na avenida Presidente Vargas, com concentração na esquina na Rua Santo Antônio. Acompanha do de parlamentares, candidatos e militantes, Edmilson conversou com vendedores ambulantes e transeuntes.

Igor Normando – IGOR WANDER CENTENO NORMANDO – LEVANTA BELÉM

O candidato do MDB, Igor Normando, fez gravações em Icoaraci e Outeiro, pela manhã, e caminhou pelo bairro da Sacramenta, com o vice, Cássio Andrade, e apoiadores. Eles passaram pelo Canal da Pirajá, Barão do Triunfo até a passagem Bom Sossego, e conversaram com os moradores. À tarde, a caminhada foi no bairro do Telégrafo, com início na passagem Brotinho até a Boca do Acre, quando também o candidato conversou com moradores.

Ítalo Abati – ÍTALO NEVES ABATI – NOVO

O candidato Ítalo Abati, pela manhã, tratou no Banco do Brasil dos trâmites de sua conta eleitoral para dar início ao processo de captação de recursos. À tarde, ele fez reuniões para ajustes de seu material gráfico autoral de campanha.

Jefferson Lima – JEFFERSON ELY VALE DE LIMA – PODE

O candidato Jefferson Lima (Pode) dedicou a manhã a gravações de materiais para redes sociais e TV, e participou de uma reunião estratégica com a Coordenação da Campanha. À tarde, ele realizou uma caminhada no bairro Curió-Utinga, e conversou com os moradores sobre questões ambientais e sobre a importância do saneamento básico.

Raquel Brício – RAQUEL NONATO DE BRÍCIO – UP

A candidata Raquel Brício (UP), durante à tarde, gravou materiais para campanha; após, fez caminhada junto com a militância do partido no bairro de São Brás.

Thiago Araújo – THIAGO ARAÚJO – BELÉM QUER MUDANÇA DE VERDADE – NÃO ENVIOU AGENDA

Well – WELLINGTA JOSYANE SIQUEIRA MACEDO – PSTU

A candidata do PSTU, Well Macedo, no final da manhã, concedeu entrevista para o Portal de Internet, Belém Negócios. À tarde, ela participou de uma reunião com operários da Construção Civil; e, em seguida, também se reuniu com apoiadores no Comitê de Campanha.