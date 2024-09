Candidatos a prefeito de Belém participam de encontro

A Rede Primeira Infância no Pará (Repi-Pa), em colaboração com organizações nacionais como Urban 95, Agenda 227, Rede Nacional pela Primeira Infância e internacionais como Unicef, está promovendo uma articulação para entregar documentos que orientam políticas voltadas para a infância e juventude na Amazônia. Os candidatos a prefeito de Belém Edmilson Rodrigues e Igor Normando participam de encontro nesta quinta-feira (26/9).

Esses documentos foram desenvolvidos por equipes técnicas de todo o Brasil e oferecem diretrizes para abordar questões fundamentais nas áreas de saúde, educação, assistência social, segurança alimentar, cultura, governança e meio ambiente. A proposta busca apresentar caminhos estratégicos para temas de grande relevância nessas áreas.

A iniciativa tem como objetivo principal sensibilizar candidatos, especialmente em Belém e no estado do Pará, para firmar compromissos públicos com a garantia dos direitos das crianças e adolescentes. Além disso, pretende fortalecer a rede de informações e comunicação sobre o tema, dando continuidade às ações já iniciadas, como a coletiva de imprensa e reuniões técnicas com as entidades. Estas atividades também estão alinhadas com a preparação para a COP 30, que acontecerá em 2025, em Belém.

Serviço:

Encontro com candidatos: "Futuro que se vive hoje: pelas infâncias e juventudes da Amazônia"**

- Dia 26/09 às 13h: Encontro com o candidato Edmilson Rodrigues

Endereço: Avenida Ceará, 290z

- Dia 26/09 às 14h30: Encontro com o candidato Igor Normando

Endereço: Rua Presidente Pernambuco, n° 326