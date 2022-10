Candidato ao Senado, Manoel Pioneiro vota em escola de Ananindeua; veja

Manoel Pioneiro (PSDB), candidato ao Senador Federal, votou no final da tarde deste domingo, por volta das 16h30, no Colégio Salesiano Nossa Senhora do Carmo, em Ananindeua.

Manoel Pioneiro tem 64 anos e já foi deputado estadual, prefeito de Ananindeua e vice-prefeito de Belém. Concorre pela primeira vez ao cargo de Senador da República.