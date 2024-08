Boulos, Marçal e Nunes têm empate triplo em nova pesquisa Datafolha sobre Prefeitura de São Paulo

A pesquisa do Datafolha divulgada nesta quinta-feira (22) revela o cenário atual das intenções de voto para a prefeitura de São Paulo, na primeira consulta após o registro oficial das candidaturas. O levantamento mostra o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) com 23% das intenções de voto, seguido de perto pelo influenciador Pablo Marçal (PRTB), que possui 21%, e pelo atual prefeito, Ricardo Nunes (MDB), com 19%. Os três candidatos estão tecnicamente empatados.

O levantamento, que tem uma margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos, indica que Boulos manteve sua posição, permanecendo no mesmo patamar da pesquisa realizada no início de agosto, quando contava com 22% das intenções. Agora, ele divide a liderança com Marçal, que cresceu significativamente de 14% para 21%, e com Nunes, que sofreu uma queda, passando de 23% para 19%.

Na sequência, aparece o apresentador José Luiz Datena (PSDB), que viu seu apoio cair de 14% para 10%. A deputada Tabata Amaral (PSB) registrou uma leve oscilação, passando de 7% para 8%, mantendo-se tecnicamente empatada com Datena.

Veja os números

Guilherme Boulos (PSOL): 23% (eram 22%)

Pablo Marçal (PRTB): 21% (eram 14%)

Ricardo Nunes (MDB): 19% (eram 23%)

Datena (PSDB): 10% (eram 14%)

Tabata Amaral (PSB): 8% (eram 7%)

Marina Helena (Novo): 4% (eram 4%)

João Pimenta (PCO): 1% (eram 2%)

Bebeto Haddad (DC): 1% (não era candidato na pesquisa anterior)

Ricardo Senese (UP): 0% (era 0%)

Altino Prazeres (PSTU): 0% (era 1%)

Em branco/nulo/nenhum: 8% (eram 11%)

Não sabe: 4% (eram 3%)

A pesquisa foi realizada presencialmente nos dias 20 e 21 de agosto, entrevistando 1.204 pessoas de 16 anos ou mais na cidade de São Paulo. O estudo foi registrado na Justiça Eleitoral sob o protocolo SP-08344/2024 e possui um nível de confiança de 95%.

No segundo turno, Nunes leva vantagem

Em um eventual segundo turno na eleição para a Prefeitura de São Paulo, a pesquisa Datafolha aponta que Ricardo Nunes (MDB) seria reeleito com 47% dos votos válidos, enquanto Guilherme Boulos (PSOL) ficaria com 38%.

Confira os dados detalhados:

- Ricardo Nunes (MDB): 47% (anteriormente 49%)

- Guilherme Boulos (PSOL): 38% (anteriormente 36%)

- Branco/Nulo/Nenhum: 13% (mesmo percentual anterior)

- Não sabe: 2% (sem alteração)

O Datafolha não simulou um segundo turno entre Pablo Marçal (PRTB) e os outros candidatos, Boulos e Nunes, uma vez que, na pesquisa anterior, Marçal ainda não havia alcançado um empate técnico com eles.