Bolsonaro votou nesta manhã na Vila Militar, no Rio de Janeiro

O presidente da República Jair Bolsonaro votou pouco depois das 10h da manhã deste domingo (15) na Escola Municipal Rosa da Fonseca, dentro da Vila Militar, em Deodoro, na Zona Oeste do Rio. O esquema de segurança foi reforçado na frente e nos arreadores do local pelo exercito e policia militar do Rio de Janeiro.

Por causa da presença de Jair Bolsonaro, eleitores que votam na mesma escola até o horário este horário precisaram passar por detector de metal e revista em bolsas e mochilas.

A votação foi muito rápida. No local, ele cumprimentou apoiadores antes e depois de entrar na escola. O presidente retorna ainda hoje a Brasília.