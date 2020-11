Belém já registra movimento intenso de eleitores em pontos de votação

Nos bairros do Marco e Pedreira, em grandes locais de votação, como o Instituto Federal do Pará (IFPA) e a Escola Estadual Visconde de Souza Franco, o movimento de eleitores já é intenso neste domingo (15). Filas foram registradas na frente dos prédios, mas após a entrada das pessoas às 7h, pontualmente, não há atraso para votar.

No IFPA, todas as pessoas vistas pela equipe da Redação Integrada usam máscaras e, nas sessões de votação, há álcool em gel para uso antes e após os votos. Ainda no IFPA, a grande reclamação é de eleitores que precisam subir escadas para votar e também da falta de um quadro de informações com os locais e numerações das sessões.

Reclamação

A eleitora Elisabete Pessoa e mais pessoas reclamam da mudança de endereço do local de votação no IFPA, que reúne sessões também da Estadual Visconde de Souza Franco.