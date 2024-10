Balanço parcial: TRE PA contabiliza 12 ocorrências com urnas; 3 foram substituídas

O 2º turno das eleições para prefeito de Belém começou na manhã deste domingo (27) com algumas ocorrências em colégios eleitorais da capital, mas que rapidamente foram reparadas para o andamento tranquilo das votações.

De acordo com o boletim informativo do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE do Pará), divulgado por volta das 10h, foram registradas 12 ocorrências relativas às urnas eletrônicas na cidade. Dessas ocorrências, três resultaram na substituição de urna, logo no início da votação.

Os equipamentos substituídos (um de cada) foram das Zonas Eleitorais 95ª (Belém), 97ª (Icoaraci) e 1ª (Belém). Ainda segundo o TRE, outras ocorrências foram de menor porte não resultaram na substituição de equipamento

Apesar das ocorrências, as votações seguem em fluxo normal na capital paraense. Na Universidade Federal do Pará (UFPA), o maior colégio eleitoral de Belém, o registro foi de uma movimentação tranquila. Muitos eleitores comentaram que o processo de votação estava bem acelerado, sem atrasos para realizar a votação.

Infelizmente, como acontece em todos os anos, foi registrado o derrame ilegal de “santinhos”, em diversos pontos da cidade. A prática proibida foi identificada nas calçadas de diversas zonas eleitorais, como na Escola Visconde de Souza Franco, localizada no bairro do Marco.