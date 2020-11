Apuração começa com Edmilson em 1º lugar, Delegado Eguchi em 2º e Priante em 3º. A apuração do resultado para prefeito em Belém vem sendo computada em tempo real no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Edmilson (PSOL) tem 33,79% dos votos válidos, na última atualização, com 61,09% das seções apuradas. Eguchi (Patriota), tem 23,61% e Priante (MDB), 16,73%.

Thiago Araújo (Cidadania) tem 8,28%. Cássio Andrade (PSB), 7,09%, Vavá Martins (Republicanos) tem 6,48%, Gustavo Sefer (PSD), 3,15%, Guilherme Lessa (PTC), 0,32%.