Acompanhe o resumo das atividades dos candidatos a prefeito de Belém nesta terça-feira (10/9)

Em Belém, os candidatos à prefeitura municipal seguem determinados na divulgação de suas propostas e suas mensagens, para conquistar a fidelidade dos eleitores pelos meios publicitários permitidos na legislação. Nesse processo, cada eleitor conquistado pode influir no processo decisivo de convencimento de outros eleitores.

Confira abaixo o resumo das ações dos candidatos ao cargo de prefeito da capital paraense, nesta terça-feira (10/9).

Delegado Éder Mauro – PL – Não enviou informações



Delegado Eguchi – PRTB – Não enviou informações



Edmilson Rodrigues – PSOL

Pela manhã, o prefeito de Belém e candidato à reeleição, Edmilson Rodrigues, do PSTU, assinou o Pacto pela Infância e Juventude, em evento no Ministério Público do Pará (MPPA). Trata-se de um termo de compromisso com as políticas públicas para crianças e jovens. Às 12h30, ele deu entrevista ao vivo à redação integrada de O Liberal. E, ao final da tarde, Edmilson participou de caminhada no bairro do Paracuri, em Icoaraci.

Igor Normando – MDB

Pela manhã, o candidato Igor Normando, do MDB, participou do evento “Pacto pela Infância e Juventude”, no Ministério Público do Pará, e como candidato a prefeito de Belém, assinou o termo de compromisso com as políticas públicas para crianças e jovens.



Ítalo Abati – NOVO – Não enviou informações



Jefferson Lima – Podemos

Pela manhã, o candidato Jefferson Lima, do Podemos, participou do evento “Pacto pela Infância e Juventude”, no Ministério Público do Pará, e como candidato a prefeito de Belém, assinou um termo de compromisso com as políticas públicas para crianças e jovens. No final da tarde, ele fez caminhada no bairro de Fátima e conversou com a população.

Raquel Brício – UP – Não enviou informações



Thiago Araújo – Republicanos

Pela manhã, o candidato Thiago Araújo, do Republicanos, participou do evento "Pacto Pela Juventude", no Ministério Público do Pará, e como candidato a prefeito de Belém, assinou um termo de compromisso com as políticas públicas para crianças e jovens. À tarde, o candidato deu uma palestra para o Conjove (Conselho de Jovens Empresários). À noite, ele se reuniu com moradores do bairro Tapanã.

Well Macedo – PSTU

Pela manhã, a candidata Well Macedo, do PSTU, conversou com os operários da construção civil, e participou do evento “Pacto pela Infância e Juventude”, no Ministério Público do Pará, e como candidata à prefeita de Belém, assinou um termo de compromisso com as políticas públicas para crianças e jovens. À noite, ela se reuniu com apoiadores na sede do PSTU.

*O Grupo Liberal observa que as informações são de responsabilidade das assessorias dos candidatos. A reportagem divulga as agendas enviadas até o horário estabelecido previamente com as equipes das candidaturas.