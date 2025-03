William Ramos lança em Belém 'Cláusula de não Concorrência'; nova abordagem para proteger empresas

O advogado e consultor empresarial William Ramos lança nesta quinta-feira (13/3), em Belém, sua mais recente obra, “Cláusula de não Concorrência”, que nasceu de situações práticas vivenciadas no cotidiano da advocacia empresarial. Inspirado por um caso real, o autor relata que empresários recorreram a ele em busca de orientação após um sócio ter abandonado uma empresa para, em seguida, inaugurar um empreendimento concorrente, levando consigo clientes e know-how estratégico. Esse episódio levantou a importante questão: será permitido tal comportamento?

A resposta é afirmativa. Na ausência de uma cláusula de não concorrência, o ex-sócio possui total liberdade para atuar no mesmo segmento de mercado. No Brasil, o ordenamento jurídico privilegia o princípio da livre concorrência, considerado vital para o desenvolvimento econômico e tecnológico. Essa liberdade fomenta a inovação, garante preços mais competitivos e contribui para a melhoria contínua dos produtos e serviços oferecidos aos consumidores.

Respostas práticas e estratégias

Motivado pela demanda do mercado e pela inquietação gerada por situações como essa, William Ramos estruturou seu livro com o intuito de oferecer respostas práticas e estratégias que ajudem empresários a proteger seus negócios, prevenindo surpresas indesejadas no futuro.

Com especialização em Direito Empresarial, mestrado em Direitos Fundamentais e como sócio do conceituado escritório Ramos & Valadão Advogados, ele é referência no suporte estratégico a empresas que buscam segurança jurídica e crescimento sustentável. Sua atuação tem sido marcada por iniciativas de prevenção e fortalecimento dos negócios, auxiliando empresários na tomada de decisões estratégicas sem comprometer a competitividade no mercado.

O evento de lançamento reunirá empresários, parceiros e profissionais do setor, promovendo um espaço de debate sobre como resguardar empresas contra práticas de concorrência desleal e estruturar contratos mais seguros. A inauguração da obra acontecerá no dia 13 de março, às 18h30, no Auditório David Mufarrej, na Unama.