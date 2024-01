Volume do comércio exterior paraense cresce, mas ainda apresenta retração

As exportações do Pará somam US$ 19,8 bilhões no acumulado de janeiro a novembro de 2023, uma baixa de 1,2% em relação ao mesmo período do ano passado.

Ainda que o saldo seja momentaneamente negativo, uma vez que o mês de dezembro não está fechado, analistas do mercado paraense consideram o percentual de queda pequeno, no comparativo com o ano de 2022, que teve variação negativa de -30,13%, destaca Cassandra Lobato, coordenadora do Centro Internacional de Negócios da Federação das Indústrias do Pará (CIN/Fiepa), em Belém.

"Por muito pouco a balança comercial não alcançou uma variação positiva, o que já mostra uma reação das exportações paraenses frente ao cenário de retração que nós vivemos, nos últimos anos, de instabilidade, pandemia, guerra (da Ucrânia), um novo governo, tudo isso causa certa retração”, disse Cassandra Lobato, na quinta-feira (28).

Na avaliação da coordenadora, o Pará já mostra uma reação, ainda que o cenário não seja o ideal. “A gente vê uma reação positiva”, disse ela. A produção mineral lidera a pauta do comércio exterior do Pará. No entanto, os quatro produtos principais apresentaram resultados diferentes neste ano de 2023, no acumulado de janeiro a novembro.

O minério de ferro teve queda de 4,36, já o minério de cobre cresceu 32,35% (Alemanha é a principal comprador), alumina calcinada teve queda de 11,64% (Noruega é o principal compra) e o alumínio não ligado e derivados cresceu 29% (Japão é o principal comprador).

Cai a demanda internacional por produtos tradicionais, como a madeira, dendê e pescado

A análise do Centro Internacional de Negócios da Fiepa, em Belém, aponta algumas mudanças que já vinham se observando no comércio exterior, com um cenário desfavorável para produtos tradicionais da economia estadual, como madeira, dendê, pescado, todos tiveram variações negativas.

Foram poucos os produtos tradicionais que apresentaram crescimento nas exportações. Entre as exceções positivas, está o suco de frutas que registrou 2,31% de variação positiva, com destaque para o açaí.

Vice-presidente executivo da Fiepa, Clóvis Carneiro assinala que ”embora o Estado seja um vendedor de commodities minerais e agrícolas, que estão crescendo, temos que observar que os municípios exportadores têm se beneficiado desses resultados".

"Parauapebas, Canaã dos Carajás, Barcarena, Marabá e Paragominas têm tido relevância no desenvolvimento do Pará. Por outro lado, a sinalização vinda da balança comercial do Estado mostra a necessidade de maiores investimentos na infraestrutura disponível”, afirmou Clovis Meira.

Cassandra Lobato avalia que o mundo globalizado tem prestigiado as frutas do Pará. “Há um processo de internacionalização das frutas amazônicas, com destaque para o açaí que domina 90% da pauta de sucos de frutas, e tem os Estados Unidos como principal comprador, e isso contribui para o saldo positivo (2,31%)”. Outro produto bem posicionado entre os tradicionais é o palmito, com alta de 4,5%.

Cerveja de malte e gergelim despontam entre novos itens

Entre os produtos novos aparecem com variações positivas aparecem as sementes de gergelim com crescimento de 462%, e a cerveja de malte com crescimento de 20, 54% e tem como principal comprador os Estados Unidos.

Cassandra explicou que a cerveja de malte já está algum tempo na pauta do comércio exterior e cada vez mais vem elevando a variação positiva de produtos novos. Por outro lado, o cacau e o chocolate paraense fecharam o ano com variação negativa de -44,86%.

Cinco principais municípios exportadores do Pará

* Valores em US$ FOB (Free On Board. Quer dizer que o exportador é responsável pela mercadoria):

1º Lugar – Parauapebas – US$ 5.885.526.964

2º Lugar – Canaã dos Carajás – US$ 5.588.836,360

3º Lugar – Barcarena – US$ 2.439.622.745

4º Lugar –Marabá – US$ 1.831.243.957

5º Lugar – Paragominas – US$ 742.492.508

* A capital Belém ficou em 12º lugar com US$ 192.650.069 milhões, no seu valor total exportado no período de janeiro a novembro de 2023

*A Região Metropolitana de Belém representa somente 2% da Balança do Comércio do Exterior do Pará

Ranking dos Estados por saldo

* Valores em US$ FOB (Free On Board. Quer dizer que o exportador é responsável pela mercadoria):

1º Lugar – Mato Grosso – US$ 26.855.542.043

2º Lugar – Minas Gerais – US$ 21.867.587.420

3º Lugar – Rio de Janeiro – US$ 18.154.122.226

4º Lugar – Pará – US$ 18.056.067.888

5º Lugar – Goiás – US$ 8.268.501.786.

*Fonte: e: Sistema Comex Stat/ME – 11/12/2023

*Elaboração - CIN/Fiepa.