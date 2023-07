Preço do material escolar vendido em Belém tem alta de até 15%; veja itens

Grande parte dos produtos que compõem a chamada cesta de material escolar está mais cara em relação ao mesmo período de 2022 em Belém, com altas que chegam a 15%. O dado foi divulgado pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos do Pará (Dieese-PA), a partir de levantamento realizado entre os dias 21 a 26 de julho em papelarias, livrarias, magazines e lojas de departamentos da região metropolitana.

Em muitos casos, conforme apontam as análises, os reajustes ficam bem acima da inflação, calculada em 3% para o período que compreendo a volta às aulas do segundo semestre do ano passado com o desse ano.

Os cadernos, por exemplo, ficaram mais caros nos últimos 12 meses, com reajustes que ficam na casa dos 10%. Os de 200 folhas e com 10 matérias variam de R$ 14,99 até R$ 52,50, dependendo do tipo, do personagem, do fabricante e do local de compra.

As mochilas e mochiletes, também dependendo da marca, do design, do local de compra, do modelo (com e sem rodinha) e dos personagens estampados, podem custar de R$ 49,99 até mais de R$ 360.

Outro item que, em muitos casos, é novamente comprado no segundo semestre do ano letivo são partes dos uniformes escolares, como calça, bermuda, blusa e calçados e que, segundo os dados do Dieese, também apresentaram reajuste nos valores em relação ao mesmo período do ano passado.

Como a grande maioria dos produtos que compõem a cesta de material escolar para este período de retorno às aulas no segundo semestre de 2023 estão mais caros, o Dieese-PA explica que a "arma do consumidor" continua sendo a pesquisa, pois um mesmo produto pode apresentar diferenças de preços que podem chegar a 20%.

Confira os reajustes comparados ao mesmo período de 2022 e o preço médio praticado em Belém:

Lápis de cor grande cx c/12 unidades (apontador, borracha e lápis) - R$ 24,67 (alta de 15,01%)

R$ 24,67 (alta de 15,01%) Cola 90g - R$ 5,16 (alta de 12,97%)

R$ 5,16 (alta de 12,97%) Régua escolar transparente unidade 30cm - R$ 4,95 (alta de 10%)

R$ 4,95 (alta de 10%) Borracha TK branca unidade - R$ 5,16 (alta de 8,63%)

R$ 5,16 (alta de 8,63%) Cola colorida cx c/06 unidades 138g - R$ 12,90 (alta de 3,61%)

R$ 12,90 (alta de 3,61%) Corretivo liquido 18ml - R$ 5,83 (alta de 3%)

R$ 5,83 (alta de 3%) Caneta trasnparente cristal - R$ 1,42 (com alta de 2,90%)

R$ 1,42 (com alta de 2,90%) Gizão de Cera cx c/12 unidade - R$ 5,83 (com alta de 2,59%)

- R$ 5,83 (com alta de 2,59%) Resma de papel A4 500 folhas - R$ 26,32 (com alta de 2,02%)

- R$ 26,32 (com alta de 2,02%) Tinta guache cx c/06 unidades 15ml - R$ 6,77 (com alta de 1,04%)

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Elisa Vaz, repórter do Núcleo de Política).