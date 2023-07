Vendas de eletroeletrônicos nacionais crescem 13%; veja qual é o queridinho dos brasileiros

A indústria nacional de eletroeletrônicos registrou um aumento de 13% nas vendas no primeiro semestre de 2023 em comparação ao mesmo período do ano anterior, totalizando a comercialização de 44,02 milhões de unidades ante 39,07 milhões de unidades no mesmo período do ano anterior. Os dados foram divulgados pela Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos (Eletros) nesta segunda-feira (10).

De acordo com a Eletros, esse crescimento observado desde janeiro interrompeu um ciclo negativo de 18 meses consecutivos de queda no setor. O presidente executivo da Eletros, Jorge Nascimento, afirmou que "se o segundo semestre se mantiver dentro da média histórica de desempenho do segmento, podemos prever um crescimento anual entre 4% e 6% em relação a 2022".

Juros impactam no crescimento do setor

Os altos juros são apontados como um dos principais obstáculos para a retomada das vendas no setor, segundo Nascimento. Atualmente, a taxa básica de juros (Selic) está em 13,75% ao ano. Isso afeta especialmente o comércio de produtos de grande porte, como geladeiras, televisores, fogões e máquinas de lavar roupas, que são frequentemente adquiridos por meio de financiamento.

Nascimento destacou que, "com maior estabilidade na inflação, nos custos das matérias-primas e do frete, reduzir os juros passa a ser uma prioridade para todo o setor produtivo", destacou Nascimento. "As dificuldades no acesso e o custo do crédito prejudicam a indústria e o varejo", complementou.

Maior crescimento entre os eletrodomésticos

No primeiro semestre de 2023, a air fryer (fritadeira a ar) foi o produto que apresentou o maior crescimento nas vendas, com um aumento de 85% em comparação ao mesmo período de 2022. A linha branca, composta por geladeiras, fogões e máquinas de lavar roupas, teve um aumento de 4% nas vendas no primeiro semestre de 2023 em relação aos primeiros seis meses de 2022.

As vendas de aparelhos de ar-condicionado registraram um aumento de 16% em comparação ao mesmo período de 2022. Já as vendas de televisões tiveram um crescimento de 19% no primeiro semestre de 2023 em relação ao ano anterior.

A Eletros ressalta que os resultados alcançados podem representar uma reviravolta nas expectativas da indústria, desde que se mantenham no segundo semestre. No entanto, Jorge Nascimento destaca que ainda é necessário avaliar se os bons resultados são uma tendência ou se referem apenas à reposição de estoques por parte do varejo.