Veja o ranking das criptomoedas mais valorizadas em novembro

Puxado pelo aumento das altcoins, novembro foi um mês de recuperação para o mercado de criptoativos. É o que revela o ranking mensal da QR Asset Management. Durante o mês, o ativo que mais valorizou foi THORChain (RUNE), com aumento de 115,59%. Outros destaques positivos foram a Immutable X (IMX), com 91,21%, seguido pela Avalanche (AVAX), com crescimento de 84,92%, e pela Solana (SOL), com 50,50%. O ranking analisa as 40 principais moedas por capitalização de mercado de acordo com a plataforma Messari.io.

O diretor comercial da QR Asset, Murilo Cortina, explica que o cenário está atrelado à projeção iminente da aprovação do ETF bitcoin spot. “O mercado institucional tem demonstrado sinais cada vez mais claros de adoção dessa classe de ativo, e essa adesão traz uma maior liquidez para o mercado. A partir desse movimento, que foi iniciado pelo bitcoin, a inércia das criptomoedas foi sendo quebrada, e outros ativos, mais voláteis, passaram a apresentar ganhos bem mais agressivos”.

No lado negativo da tabela, de acordo com a pesquisa, o destaque foi Aptos (APT), com -3,22%. No meio da batalha entre protocolos layer one, Aptos é o mais recente e apresentou o comportamento padrão de um token novo: ganho expressivo após a listagem, seguido por uma grande força de venda e consequente desvalorização. O ambiente que já saturado, com vários competidores de soluções de layer one, é o principal motivo na avaliação da gestora.

Para o ranking, qualquer ativo que comece ou termine o mês no top 40 é considerado, desde que não termine o mês fora do top 100. também são eliminados da classificação os ativos com valor de mercado inferior a um bilhão de dólares no início do mês. Segundo a gestora, esses critérios impedem que o ranking seja contaminado com ativos em fase muito inicial, sem consolidação e com alta volatilidade, que acabam ofuscando os movimentos de ativos mais expressivos.

Veja as 5 criptos mais valorizadas:

THORChain (RUNE) - Preço inicial: R$ 2,93 - Preço final: R$ 6,473 - Variação: 115,59%

Immutable X (IMX) -Preço inicial: R$ 0,659 - Preço final: R$ 1,291 - Variação: 91,21%

Avalanche (AVAX) - Preço inicial: R$ 11,34 - Preço final: R$ 21,49 - Variação: 84,92%

Solana (SOL) - Preço inicial: R$ 38,42 - Preço final: R$ 59,26 - Variação: 50,50%

Synthetix (SNX) - Preço inicial: R$ 2,26 - Preço final: R$ 3,30 - Variação: 42,52%

As 5 mais desvalorizadas:

Bitcoin Cash (BCH) - Valor inicial: R$ 245,01 - Valor final: R$ 221,56 - Variação: -11,75%

Quant (QNT) - Valor inicial: R$ 103,69 - Valor final: R$ 100,3 - Variação: -5,60%

Stellar (XLM) - Valor inicial: R$ 0,12 - Valor final: R$ 0,11 - Variação: -4,82%

Monero (XRM) - Valor inicial: R$ 172,37 - Valor final: R$ 169,99 - Variação: -3,75%

Aptos (APT) - Valor inicial: R$ 7,04 - Valor final: R$ 6,98 - Variação: -3,22%