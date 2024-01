Veja a agenda de janeiro da agência-barco da Caixa Econômica no Marajó

O cronograma de janeiro de 2024 da agência-barco da Caixa Econômica Federal pelo arquipélago do Marajó começou nesta semana, pelo município de Soure, que contará com o atendimento itinerante até esta quarta-feira (17). Em seguida, a embarcação vai para Ponta de Pedras, com ações nos municípios nos dias 18 e 19. A agenda de janeiro encerra no dia 31, em Anajás. Ao longo do mês, o barco passará por seis municípios do Marajó.

VEJA MAIS

As agências-barco prestam atendimento a populações ribeirinhas da Amazônia, dando suporte às regiões com necessidade de atendimento bancário por causa das dificuldades de acesso e diminuindo os gastos de deslocamento da população até os centros urbanos. A Caixa conta com dois barcos: o Ilha do Marajó, que faz atendimentos no Pará, e o Chico Mendes, que navega no estado do Amazonas.

Essas embarcações fazem uma viagem por mês, partindo de seus locais de origem e possuem os mesmos serviços de uma agência convencional em terra, exceto os de movimentação de numerário em espécie.

Entre os serviços oferecidos estão abertura de contas, benefícios sociais, microcrédito, cartões de crédito, cartão cidadão e Bolsa Família. Conforme informações divulgadas pela Caixa, as embarcações são autossuficientes para navegar até 30 dias seguidos e têm recursos de acessibilidade para pessoas com necessidades especiais e dificuldade de locomoção, como gestantes e idosos.

Veja o cronograma de janeiro da agência-barco Ilha do Marajó

15 a 17 - Soure

18 a 19 - Ponta de Pedras

Dia 22 - Muaná

23 a 24 - Limoeiro do Ajurú

25 a 26 - Curralinho

29 a 31 - Anajás