Usuários da Unimed Belém reclamam de atrasos e descredenciamentos de serviços

Em Belém, beneficiários da Unimed Belém afirmam que os problemas administrativos e financeiros da cooperativa já afetam diretamente o atendimento. Márcia Cristina Brito, de 56 anos, relata dificuldades para conseguir atendimento para a neta de seis anos, que precisa de uma consulta com um neuropediatra.

"Estou há quase três meses esperando eles me ligarem para marcar a consulta e até agora nada", disse Márcia Brito, na tarde desta quinta-feira (19/9). Ela também se queixou do descredenciamento de laboratórios, o que prejudica a realização de exames. "Agora, pra conseguir um exame é um sacrifício", reclamou.

Outro beneficiário insatisfeito é o engenheiro agrônomo Afonso Queiroz. Ele e a família estão há seis meses com o plano da Unimed Belém, mas enfrentam dificuldades burocráticas. "A gente tem dificuldade, devido à condição do nosso filho, para liberação das guias. É relutante aqui", disse Afonso, que precisa de guias de liberação para as terapias ocupacionais e fonoaudiológicas do filho. Ele também acha que os valores pagos para o plano estão aquém do serviço recebido.

Servidor públicos, Diego Arruda, de 35 anos, espera por cirurgia desde o começo de agosto. O procedimento estava marcado para esta sexta-feira (20/9), mas foi desmarcado. (Cláudio Pinheiro / O Liberal)

O servidor público de 35 anos, Diego Arruda, recordou do episódio frustrante relacionado a uma cirurgia marcada para esta sexta-feira (20/9): "A cirurgia já estava aprovada desde o começo de agosto, mas de última hora surgiu uma burocracia. Disseram que hoje (nesta quinta-feira) até o final do dia estaria resolvido, mas até agora nada".

Diego também reclama da dificuldade em agendar consultas. "Muitos médicos, se for atender particular, têm disponibilidade, mas pelo plano de saúde, só daqui três meses".

A Unimed Brasil deu um prazo de 30 dias para que a Unimed Belém adote medidas urgentes para sanar as irregularidades apontadas. Caso contrário, a cooperativa pode enfrentar sanções severas, incluindo o bloqueio do uso da marca Unimed, conforme previsto na Norma Derivada nº 011/10.

Sindicato dos Médicos do Pará manifesta preocupação com a descontinuidade dos atendimentos

Procurado para comentar o descredenciamento de médicos, conforme apontado por usuários da Unimed Belém, o Sindicato dos Médicos do Pará (Sindmepa) informou em nota ao Grupo Liberal, que “expressa sua preocupação com a situação da Unimed Belém, que vem perdendo sua carta de médicos cooperados”.

"Estamos sensíveis a fim de garantir a transparência e a qualidade dos serviços de saúde na nossa região. Seguiremos acompanhando todo esse processo para assegurar que as boas práticas sejam mantidas. A cooperativa de trabalho médico, a Unimed Belém, não informou ao Sindmepa o quantitativo de profissionais médicos que se afastaram até o momento”, diz a nota do Sindmepa.