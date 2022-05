UFPA oferta serviços de Declaração de Imposto de Renda; confira

A Faculdade de Ciências Contábeis (Facicon) da Universidade Federal do Pará (UFPA), por meio do Núcleo de Apoio Fiscal, oferece serviços de Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física para o público em geral. Os atendimentos gratuitos, que seguem até o dia 30 de maio, ocorrem no Bloco KP, sala 03, do Campus Profissional, localizado no Guamá, às terças e quartas-feiras, das 8h30 às 12h, e nas quintas-feiras, das 14h às 17h30.

VEJA MAIS

De acordo com a Instituição, três professores e dezoito alunos de graduação participam da ação, que tem como objetivo apoiar a população local, principalmente os mais fragilizados socialmente, auxiliando na realização da Declaração de Imposto de Renda anual.

“O núcleo se propõe não apenas a prestar um serviço de qualidade, gratuito, que envolve a elaboração da Declaração de Imposto de Renda de pessoa física, mas também a fornecer informações e orientações sobre como lidar com as várias situações relacionadas à incidência de tributos e suas deduções. Entendemos que qualquer gasto a mais para o trabalhador gera um sacrifício no seu orçamento doméstico. Portanto o núcleo exercita seu papel social, na ajuda a uma parte da sociedade e, ao mesmo tempo, capacita seus estudantes para o exercício da profissão, gerando um círculo virtuoso, tendo em vista que esse estudante, pertencente a essa sociedade, estará no mercado de trabalho, seguindo as melhores práticas da sua profissão”, declarou o diretor da Facicon/UFPA, Francivaldo Albuquerque.

Como funciona

O cidadão declarante passará primeiro por uma triagem para que seja verificado se seus documentos que darão base para a declaração estão completos. Os documentos solicitados são: comprovante de rendimento do ano de 2021; comprovantes de despesas médico-hospitalares; comprovante de despesa com instrução sua e de seu dependente, caso exista; caso não seja a primeira declaração, é necessário apresentar o recibo da declaração anterior; extrato bancário para Declaração de Imposto de Renda, caso o declarante possua conta corrente; comprovante de residência; documento de identificação e título eleitoral.

Após a análise da documentação, o cidadão será direcionado para um dos alunos responsáveis pela elaboração de sua declaração. As Declarações de Imposto de Renda elaboradas e enviadas pelo núcleo geram um recibo de envio, que é impresso junto da declaração para ser entregue ao cidadão. O atendimento pode ser concluído no mesmo dia.

Serviço:

Declaração de Imposto de Renda para Pessoa Física