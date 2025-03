Trump diz que pode conceder várias pausas em tarifas para diversos países

contratos futuros

Petróleo fecha em alta com ameaça de tarifa dos EUA a países que negociarem com Venezuela

A ameaça do presidente Donald Trump elevou os preços futuros do petróleo, que já vinham estendendo os ganhos da semana passada com as expectativas sobre uma nova rodada de conversas entre autoridades russas e americanas acerca de um possível cessar-fogo mais amplo na Ucrânia.