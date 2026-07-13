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Trump contraria evidências e fala em queda da inflação e dos preços do petróleo

Já as cotações do petróleo subiram até 5% na semana passada, diante das novas hostilidades entre os Estados Unidos e o Japão. Na noite deste domingo, os contratos futuros avançavam mais de 4%, diante da escalada do conflito

Estadão Conteúdo

13 de julho de 2026 às 07:17

Donald Trump.

Donald Trump. ( Foto: Foto: Brendan Smialowski/AFP )

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse neste domingo (12) que os preços no país estão caindo, "acompanhando a queda nas cotações do petróleo e do gás", em publicação na Truth Social. O líder americano também afirmou estar com um índice de aprovação de 59%.

Apesar da declaração, a inflação segue em alta nos Estados Unidos. Em maio, o índice de preços ao consumidor CPI avançou 4,2% na comparação anual, ante 3,8% em abril. Já o índice de preços de gastos com consumo (PCE), que é a medida preferida do Federal Reserve (Fed), passou de 3,8%, em abril, para 4,1% em maio.

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Já as cotações do petróleo subiram até 5% na semana passada, diante das novas hostilidades entre os Estados Unidos e o Japão. Na noite deste domingo, os contratos futuros avançavam mais de 4%, diante da escalada do conflito.

Em relação ao índice de aprovação do governo, Trump está longe dos alegados 59%. Em junho, um levantamento da AP-NORC mostrou que 37% dos eleitores americanos aprovam a gestão do republicano. Na mesma época, uma pesquisa Reuters/Ipsos apontou índice de 36%.

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