'Troca com Bônus' da Equatorial Pará garante 50% de desconto na compra de eletrodomésticos; veja

A partir da próxima terça-feira, 15 de março, o programa “Troca com Bônus” da Equatorial Pará, que oferece 50% de desconto em eletrodomésticos novos, estará disponível para os clientes de Belém e da região metropolitana (Ananindeua, Belém, Benevides, Marituba, Santa Bárbara do Pará e Santa Izabel do Pará).

O programa faz parte das ações de Eficiência Energética da Equatorial Energia Pará, regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), e permite a troca de aparelhos antigos por outros novos e eficientes, garantindo a redução no consumo de energia.

“Além de economizar na compra de um novo eletrodoméstico, os clientes serão beneficiados com redução no valor da fatura de energia, já que todos os produtos cadastrados na campanha têm selo Classe A do Procel e ainda ajudarão o meio ambiente, visto que os eletrodomésticos antigos terão a destinação correta”, afirma o engenheiro da área de eficiência energética, Willian Melo.

VEJA MAIS

O “Troca com Bônus” vai disponibilizar 5.100 eletrodomésticos para aquisição, mediante troca do eletrodoméstico antigo, com o benefício do desconto de 50% sobre o valor total do produto, ou seja, o cliente pagará apenas metade do valor do equipamento destinado ao projeto e a Equatorial Pará pagará a outra metade. Desse total, 1.369 são geladeiras, 510 condicionadores de ar com tecnologia “inverter”, que contribui para a redução do consumo de energia e de ruídos, 722 TVs de LED e 2.000 ventiladores. O programa segue enquanto durar o estoque, com uma quantidade limitada de venda de produtos por dia, respeitando a capacidade diária de atendimento dos lojistas credenciados do projeto.

Como participar?

Para participar do programa, o cliente precisa estar adimplente com a Equatorial Pará e que seja cliente residencial (comum, rural ou baixa renda).

Quais os critérios para participar do Programa?

► Estar adimplente com a Equatorial;

► Apresentar a última conta de energia paga;

► Apresentar contrato de locação (para inquilinos que não são titulares da conta de energia);

► É permitido somente uma troca por conta contrato, com exceção do combo que inclui um equipamento de grande porte mais um ventilador (geladeira + ventilador; ar-condicionado + ventilador; TV +ventilador);

► O equipamento a ser trocado deve estar em funcionamento;

► O varejista irá fazer a entrega do equipamento novo e a coleta do antigo, no entanto, o cliente é responsável pela desinstalação dos equipamentos usados assim como pela instalação dos equipamentos novos;

► A troca só acontece por equipamentos da mesma categoria (ex: ar-condicionado por ar-condicionado);

► Estão disponíveis para troca os aparelhos de televisão, ar-condicionado, geladeira e ventilador;

► Para a troca de TVs, o equipamento usado deve ser de modelos antigos de tecnologias tubular (tubo) ou plasma;

► O cliente deverá permitir a possível visita de um técnico especializado, a serviço da Equatorial Pará, que medirá o consumo do seu eletrodoméstico antigo e depois no novo, no intuito de aferir os ganhos energéticos, seguindo os procedimentos do Programa de Eficiência Energética – PEE ANEEL.

Como se cadastrar?

Para se cadastrar é necessário acessar o site da Equatorial Energia e em seguida clicar em “Cadastre-se”, preencha os dados solicitados, escolher o seu produto e depois se dirija a uma das lojas credenciadas para realizar o pagamento.

Quais lojas estão cadastradas?

Após realizar o cadastro prévio pelo site oficial, os interessados em participar da campanha “Troca com Bônus” podem garantir descontos de 50% na compra de eletrodomésticos, visitando presencialmente as lojas credenciadas com os endereços a seguir:

► Magazan Augusto Montenegro - Rod. Augusto Montenegro, km 8

► Magazan Castanheira - BR-316, km 1

► Magazan Doca - Av. Visconde de Souza Franco,1088

(Luciana Carvalho, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política.)