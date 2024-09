Trabalhadores da Caixa e Banco do Brasil entram em greve nesta sexta-feira (13/9)

Trabalhadores da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil (BB) entram em greve a partir desta sexta-feira (13/9). Os trabalhadores do Banco da Amazônia decidiram não parar as atividades. A decisão foi tomada em assembleia dos trabalhadores dos três bancos públicos, na noite desta quinta-feira (12/9).

A assembleia aconteceu, no modo virtual e com votação online, pelo sistema do Sindicato dos Bancários do Estado do Pará, até às 23h desta quinta-feira, para deliberação da greve ou não da categoria. O resultado oficial aprovou a greve na Caixa e no BB.

A vice-presidente do Sindicato dos Bancários do Pará, e presidente da Central Única dos Trabalhadores (CUT Pará), Vera Paoloni informou ao Grupo Liberal, nesta quinta-feira (12/9), que a categoria da Caixa no Pará rejeitou as propostas apresentadas pela direção da instituição. O total de 74,39% dos trabalhadores votaram ‘Não’ às propostas de Acordo Coletivo de Trabalho, enquanto 24,22% disseram ‘Sim’ à proposta e 1,39% se abstiveram da votação.

“Com a rejeição da proposta, o funcionalismo do banco também autorizou o Sindicato a transformar a última assembleia, nesta quinta (12), em Assembleia Extraordinária Permanente, com consultas remotas/virtuais a serem convocadas através dos canais de comunicação oficiais da entidade”, informou o Sindicato.

Com relação ao Banco do Brasil, a categoria rejeitou a proposta de ACT E CCT por 59,22% dos votos contra 37,01% a favor. E, 3,76%* se abstiveram da votação. Com a rejeição da proposta, o funcionalismo do banco também autorizou o Sindicato a transformar a última assembleia, nesta quinta (12), em Assembleia Extraordinária Permanente, com consultas remotas/virtuais a serem convocadas através dos canais de comunicação oficiais da entidade.

Em relação ao Basa, 53,29% dos bancários e bancárias aprovaram a proposta de CCT/ Fenaban e ACT específico apresentada na última mesa de negociação e autorizaram o Sindicato dos Bancários do Pará a assinar as normas coletivas. Ainda, de acordo com a votação desta noite, 44,52% dos trabalhadores do Basa disseram não à proposta e 2,19% se abstiveram da votação.