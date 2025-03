Tesouro dos EUA sanciona ministro do petróleo do Irã e operadores de frota paralela

O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (Ofac, na sigla em inglês) do Departamento do Tesouro dos EUA anunciou nesta quinta-feira, 13, sanções para o ministro do Petróleo do Irã, Mohsen Paknejad, e para entidades de várias jurisdições, incluindo a China e a Índia, por propriedade ou operação de embarcações que entregaram petróleo iraniano aos chineses ou retiraram petróleo iraniano do armazenamento em Dalian.

"As sanções de hoje aplicam mais pressão à 'frota paralela' e outras embarcações das quais o Irã depende para entregar seu petróleo à China, avançando o compromisso dos Estados Unidos de reduzir as exportações de petróleo do Irã a zero", menciona o comunicado oficial.

Segundo o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, o regime iraniano segue usando os lucros de recursos petrolíferos do país para promover "seus estreitos e alarmantes interesses próprios às custas do povo iraniano". "O Tesouro lutará e interromperá quaisquer tentativas do regime de financiar suas atividades desestabilizadoras e promover sua agenda perigosa", disse.

A medida anunciada tem como alvo os setores de petróleo e petroquímico do Irã, e marca a terceira rodada de sanções visando as vendas de petróleo iraniano desde a ordenação do presidente norte-americano, Donald Trump, para a campanha de pressão máxima sobre o Irã.