Termina nesta quarta-feira, 27, prazo para mototaxistas se regularizarem

A Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (Semutran) está realizando o recadastramento dos mototaxistas do município de Ananindeua para de regularizar e garantir os direitos dos trabalhadores na área e também a segurança dos usuários. O Recadastramento iniciou no último dia 15 e segue até esta quarta-feira, 27, na sede da Semutran.

"O recadastramento dos Mototaxistas é de fundamental importância para todos, tanto para o usuário que terá a garantia de que aquele mototaxista está legalmente autorizado, dando segurança para qualquer reclamação pois será logo identificado, quanto para os próprios mototaxistas, que estarão trabalhando regularmente", comento o Diretor de Transporte da Semutran, Gilberto Barbosa.

Mais de 1.500 mototaxistas estão cadastrados na Secretaria. Até o momento, apenas 300 compareceram para efetuar o recadastramento. Aqueles que não compareceram nesta segunda chamada, terão que apresentar justificativa para poderem continuar operando, e os que não procurarem a Secretaria, terão seus registros suspensos e se tornarão irregulares.

Anualmente, o mototaxista precisa ir até a sede da Semutran para que sejam avaliadas as condições de seu veículo, e posteriormente encaminhado ao Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran) para a realização do licenciamento anual.

Serviço

Recadastramento de Mototaxistas

Dia 27/10 - das 8h às 13h

Local: Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (Semutran)

Travessa We 31, 322 - Cidade Nova V. Bairro: Coqueiro