Terceira geração do BMW X1 é lançada em Belém

Produzido na fábrica brasileira do BMW Group em Araquari (SC), chega ao mercado de Belém o novo BMW X1. Com visual e design marcantes, o carro foi lançado, na noite desta quarta-feira (15), na loja BMW Belém, na avenida Pedro Álvares Cabral, esquina com a travessa Dom Pedro, no Umarizal.

Segundo a BMW, o novo modelo tem elementos inovadores que tornam o carro ainda mais robusto e imponente. “O X1 vem com uma motorização ainda melhor, mas o que mais será observado nele é o design interno e externo”, afirmou o diretor comercial da loja BMW Belém, Gabriel Lucas de Oliveira, referindo-se ao interior do veículo que tem como destaque a tela curvada em TFT (Transistor de Película Fina) de alta resolução, composta por um painel de instrumentos e de multimídia.

O gerente da BMW Belém, Marcelo Victor, observou que esta é a terceira geração do BMW X1, um sucesso de vendas e um ícone na categoria desde que foi lançado. “Ele é produzido aqui no Brasil na nossa fábrica em Santa Catarina. Essa geração agora vem com três versões diferentes: uma com motor 1.5 turbo e duas de motor 2.0 com 204 cv de potência".

Modelo alinhado ao que há de mais moderno dentro da marca

"Há mudança de valores e acabamentos entre estas versões. Estamos bem felizes e com uma expectativa muito grande de boas vendas. O público está ansioso também com a chegada do carro novo, e aqui em Belém a gente tem uma vendagem muito boa”, afirmou Marcelo Victor.

O BMW X1 vem nas cores verde e também prata com uma tonalidade diferente, além do tradicional preto, que é o clássico, o branco e a versão sport tem dois tons de azul, a exemplo do azul Vitória.

“Acho que o principal do BMW é o prazer de dirigir e ter a oportunidade de desfrutar no dia a dia a sensação boa de dirigir um carro”, afirmou o médico, em Belém, Ruan Cavalcante, um dos convidados da noite de lançamento do BMW X1.

Ruan tem familiaridade com modelos BMW, ele já teve vários e é dono do modelo anterior do X1. Em poucas palavras, o médico sintetizou a satisfação de se conduzir o veículo. “É um carro bom, gostoso, nem tanto pelo luxo, porque a BMW já aumentou muito o padrão de luxo do carro, o acabamento. Eu acho que para quem gosta mesmo de dirigir é a posição de dirigir, estar num carro confortável, ergonômico, o banco é mais gostoso que uma poltrona. Tem a esportividade que o carro instiga. É muito legal e quando a gente começa dirigir, é mais legal ainda”, disse ele sorrindo.

O X1 dispõe de porta-malas com capacidade de 476 litros com os bancos na posição normal e 1.527 litros com os bancos rebatidos. Na dianteira, o para-choque ganhou novo desenho com novas tomadas de ar mais funcionais. O para-choque traseiro, assim como o layout de luzes do conjunto ótico traseiro, também ganharam novo visual.