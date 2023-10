Supernorte 2023 começa com série de palestras sobre as novidades do setor supermercadista

Belém se prepara para receber a 24ª Convenção de Supermercados e Fornecedores da Região Norte, conhecida como Supernorte 2023. O evento, que começa amanhã e vai até 6 de outubro no Hangar Centro de Convenções, reunirá os principais empresários do varejo alimentar da região. A Supernorte é considerada uma oportunidade única para os profissionais fecharem negócios, adquirirem conhecimento, ampliarem sua rede de contatos e compreenderem a visão de futuro e as estratégias do setor supermercadista para os próximos anos.

VEJA MAIS

“Este ano é especial. Estamos focando em levar ao público o melhor que existe das inovações tecnológicas que estão revolucionando o setor. É o presente e o futuro. São muitas coisas que devemos nos atualizar e quem não se preparar, vai ficando para trás. Temos que acompanhar a evolução e o evento é a grande oportunidade para isso. O que era feito há dez anos, hoje não é mais. A tecnologia muda e temos que acompanhar”, diz Jorge Portugal, presidente da Associação Paraense de Supermercados (Aspas).

Palestras

A programação da Supernorte 2023 inclui uma série de atividades ao longo dos três dias do evento. No dia 4 de outubro, haverá a palestra master de abertura, seguida por palestras técnicas e uma visita técnica. A feira de negócios também será uma parte essencial do evento, proporcionando oportunidades de interação e negociação entre os participantes. Além disso, está previsto o sorteio de um carro 0Km e uma solenidade oficial com a presença de autoridades, empresários, gestores e colaboradores do autosserviço paraense.

No dia 5 de outubro, os participantes poderão aproveitar uma série de palestras de especialistas do setor, abordando tópicos como "O Valor de Encantar o Cliente" por Erick Pena, "Estratégias e Atitudes para Atingir Metas no Trabalho e na Vida" por Renato Cortez, "Comunicação Eficaz para Resultados Surpreendentes" por Carlos Chaer e "Código 2D: Controle de Validade e de Perda de Produto" por Paulo Crapina.

Já no dia 6 de outubro, a programação continua com mais palestras de destaque. Sílvia Pires apresentará "Liderança Transformadora e Soft Skills", Lennon Santos abordará o tema "Desafie-se para uma Vida Extraordinária" e Uescley Roberto falará sobre como "Impulsionar sua Empresa com a Inteligência Tributária".

“A Supernorte 2023 é considerada o evento essencial para os empresários do varejo alimentar da Região Norte, oferecendo oportunidades de aprendizado e networking, além de apresentar as tendências e estratégias que impulsionarão o setor nos próximos anos. Com uma programação diversificada e palestrantes renomados, tenho certeza de que o evento deste ano será um marco para o varejo da região”, diz o presidente da Aspas.