Sudam instala comitê para ampliar acesso a crédito na Amazônia Legal

A Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) realiza, nesta terça-feira (12), a reunião de instalação do Comitê Regional das Instituições Financeiras Federais (Coriff), às 9h30, na sede do órgão, em Belém.

O Coriff, que será presidido pelo superintendente da Sudam, Paulo Rocha, é formado por representantes do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), do Banco do Brasil, do Banco da Amazônia, da Caixa Econômica Federal (CEF) e da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), empresa pública vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.

Também foram convidadas as federações da indústria e as unidades do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) de cada estado da Amazônia Legal. Devem participar, ainda, representantes da Confederação Nacional da Agricultura (CNA) e da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag).

O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) também participa da reunião de instalação do Coriff, bem como da 31ª reunião do Conselho Deliberativo da Sudam (Condel), que será realizada na tarde do dia 12 no formato híbrido — presencial na sede da Sudam e on-line.

Objetivo e impacto

Segundo informações divulgadas pela Sudam, a instalação do Coriff, voltado ao fomento do desenvolvimento sustentável da Amazônia Legal, deve acelerar investimentos essenciais em áreas como infraestrutura, saúde, educação e biotecnologia. A criação do comitê foi aprovada pelos membros do Condel em reunião realizada em 10 de abril deste ano.

O Coriff terá caráter permanente e consultivo no âmbito do Condel. A reunião de instalação contará ainda com representantes da Superintendência da Zona Franca de Manaus e do Consórcio Amazônia Legal.