Sudam e Bio Tec-Amazônia selam parceria de fomento a projetos de bioeconomia

A Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM) e a organização social BioTec-Amazônia assinaram um protocolo conjunto de intenções neste mês. O documento publicado no Diário Oficial da União (DOU), no último dia 21 de maio, tem como objetivo a realização de cooperação técnico-científica para viabilização de projetos de fortalecimento de cadeias produtivas estratégicas, com foco na bioeconomia e na transformação da biodiversidade amazônica, atividades de interesse comum das instituições.

O diretor-presidente da Organização Social BioTec-Amazônia, Professor José Seixas Lourenço, afirma que o protocolo foi pensado em razão da necessidade da empresa de atuar em parcerias. “Nós temos inteligência de ponta na região e a gente precisa de instituições trabalhando em parceria. Existe vida inteligência na Amazônia”, ressalta.

A superintendente da Sudam, Louise Caroline Löw, destaca que mais de 23 milhões de pessoas ocupam a região amazônica e, por isso, a necessidade do fortalecimento de conexões institucionais. “A Sudam é um órgão de articulação. Então a gente está retomando o protagonismo, estreitando os laços e fazendo uma articulação mais próxima com os interlocutores que querem uma Amazônia melhor para todos que vivem aqui”, declara.

Louise Löw esteve nesta terça-feira, 25, na sede da empresa, em uma visita de trabalho para estreitar a cooperação. “Foi mais uma confirmação de todo potencial que a gente tem para incentivar tanto ciência, como tecnologia e inovação, como tirar os bons projetos do papel. Eu acho que o direcionamento que a gente tem com essa gestão e iniciativa é fazer a diferença”, disse.

Além da Sudam, também são parceiras da organização social, dentre outras instituições, a Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra) e a Secretaria de Estado de Turismo (Setur). A parceria coma Superintendência foi possível em razão da Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR), atualizada pelo Decreto nº 9.810/2019.