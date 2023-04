Startup paraense oferece bolsas para alunos da rede pública cursarem jornada de programação

A Coders4Future, startup localizada em Belém e associada ao Parque de Ciência e Tecnologia Guamá (PCT), está oferecendo 70 bolsas para alunos da rede pública de ensino. O objetivo é formar programadores aptos para o mercado de trabalho por meio da Jornada Coders.

Os interessados devem se inscrever no site coders4future.com até o dia 14 de abril e enviar a comprovação de vínculo com a instituição pública. A prova será realizada no dia 16 deste mês e os classificados serão chamados para entrevistas.

A Coders4Future é uma startup que busca formar novos desenvolvedores para suprir a alta demanda do mercado por esses profissionais, auxiliando o processo de ensino e aprendizado da tecnologia com metodologia dinâmica. A iniciativa faz parte do governo do Estado para promover o uso de tecnologias na educação, seja por meio do PCT, que conecta empresas e startups à sociedade civil, do programa Web Escola, lançado pelo Estado em novembro de 2022, ou por outras iniciativas nos ensinos fundamental e médio.

"O PCT é um bom exemplo de ambiente promotor de informação porque acaba congregando para interação, qualificação e melhoria da qualidade da educação tecnológica. O PCT tem uma Escola Técnica residente, que é a Celso Malcher, próxima ao Parque, e tem a convergência de várias iniciativas que se somam. Há iniciativas da própria Sectet que aprimoram a educação, como o Espaço Make e a Caravana da Ciência, que estimulam desenvolvimento dos jovens quando eles passam a pensar em soluções para atender as problemáticas sociais", explica Milksom Campelo, coordenador de Prospecção, Transferência e Tecnologia de Negócios da Fundação Guamá, responsável pela gestão do PCT.

Clube de Robótica existe desde 2019

Dentro do Núcleo de Tecnologia Educacional (NTE), da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), foi criado o Clube de Robótica em 2019, que incentiva o contato dos estudantes com a temática tecnológica na prática. Os alunos aprendem na prática conceitos que veem em sala de aula, conceitos de engenharia, física, química, além de programação. Anualmente, participam do First Lego League, maior competição de robótica do mundo, que tem etapa em Belém, e já obtiveram muitos resultados positivos.

O estímulo aos estudantes já resultou em participações em eventos nacionais e mundiais sobre robótica. Os estudantes representam suas escolas em programações científicas e torneios, aprendendo na prática conceitos de engenharia, física, química e programação. O clube de robótica é uma oportunidade para os alunos se interessarem por áreas de tecnologia e, assim, descobrirem o que desejam estudar no futuro. A iniciativa é vista como um incentivo para outros alunos e uma chance de aproveitar as oportunidades de aprendizado fora da sala de aula.