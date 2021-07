Selecionado grupo para elaboração dos estudos técnicos do leilão de concessão dos aeroportos do Pará

A Secretaria Nacional de Aviação Civil do Ministério da Infraestrutura (SAC/MInfra) divulgou nesta segunda-feira (26) o resultado do edital aberto para selecionar empresa responsável pelos estudos técnicos que vão subsidiar o leilão da 7ª rodada de concessões aeroportuárias. A previsão é que ela seja realizada pelo MInfra no primeiro semestre de 2022 e garanta R$ 5 bilhões em investimentos em 16 terminais aeroportuários, dentre eles, cinco no Estado do Pará.

Os terminais estão divididos em três blocos. O Pará está incluído no Bloco Norte II, formado pelos aeroportos de Belém, Santarém, Marabá, Carajás, Altamira e o de Macapá, no Amapá. Apenas para o conjunto dos cinco aeroportos paraenses está previsto um investimento da iniciativa privada de R$ 1,18 bilhão em melhorias - já nos primeiros três anos de concessão.

Os outros são o Bloco RJ/MG que estão incluídos os aeroportos Santos Dumont e de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, e Uberlândia, Montes Claros e Uberaba, em Minas Gerais; e no Bloco SP/MS, com os aeroportos de Congonhas e Campo de Marte, em São Paulo, além dos aeródromos de Campo Grande, Corumbá e Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul.

Os estudos serão elaborados pelo Consórcio Grupo de Consultores em Aeroportos (GCA), formado pelas empresas Bacco Arquitetos Associados Ltda; CPEA Consultoria, Planejamento e Estudos Ambientais Ltda; Infraway Engenharia Ltda; Moysés & Pires Sociedade de Advogados; Terrafirma Consultoria Empresarial e de Projetos Ltda; Solocap – Geotecnologia Rodoviária Ltda; Gildazio Colpo Faturi – ME; Michele Bomback – ME; BR Roth Eireli e Kido Dynamics Consultoria em Tecnologia Ltda.

De acordo com a publicação, o edital tem por "objetivo selecionar projetos, levantamentos, investigações e estudos técnicos para subsidiar a modelagem das concessões para a expansão, exploração e manutenção dos aeroportos objeto deste Edital de Seleção de Estudos". Já considerando a conclusão dos trabalhos de avaliação, seleção e estabelecimento de valor para eventual ressarcimento dos estudos técnicos preparatórios à concessão dos aeroportos, o documento diz que estão selecionados os estudos técnicos preparatórios apresentados pelo GCA para "subsidiar a concessão dos Aeroportos dos Blocos RJ/MG, Norte II e SP/MS, cabendo a título de eventual ressarcimento as quantias de R$ 18.611.174,88, R$ 21.708.788,36, R$ 19.704.956,73, respectivamente."