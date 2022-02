Sectet prorroga inscrições para o edital de Bônus Tecnológico do StartUp Pará

O prazo de submissão de propostas para o edital de Bônus Tecnológico do StartUP Pará foi prorrogado até o dia 5 de março pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet). As propostas devem ser submetidas exclusivamente por meio da plataforma do programa. A alteração do cronograma foi registrada no Diário Oficial nesta sexta-feira (18).

A estratégia estadual incentiva o empreendedorismo de base tecnológica e destina R$ 2 milhões para acelerar a transformação digital de micro, pequenas e médias empresas paraenses que, em conjunto com empresas especializadas ou Instituições de Ciência e Tecnologia (ICTs), podem desenvolver projetos para implantar melhorias em eixos como pessoas; gestão financeira; manufatura avançada; cadeia de suprimentos; marketing e vendas.

(Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política).