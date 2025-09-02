Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Sebrae Pará anuncia vencedoras das etapa estadual do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios 2025

Primeiras colocadas de cada categoria seguem para etapa regional

O Liberal
fonte

Sebrae no Pará premia com troféus, certificados e consultorias onlineo vencedoras da etapa estadual do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios 2025 (Imagem/SebraePA)

O Sebrae no Pará realizou nesta terça-feira (02), a cerimônia estadual do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios 2025, no Armazém do Tempo, no Mangal das Garças, em Belém. Foram premiadas empreendedoras de quatro categorias, mulheres que impulsionaram a economia local, especialmente em áreas como agricultura familiar, comércio, sustentabilidade e inovação.

"O prêmio foi o momento de reconhecer e celebrar as mulheres que transformam desafios em oportunidades e que contribuem significativamente para o desenvolvimento do Pará. Todos os anos nós obtemos excelentes resultados na premiação nacional e isso demonstra que o empreendedorismo feminino está aquecido por mulheres com ideias inovadoras e sustentáveis", disse Domingas Ribeiro, diretora técnica do Sebrae/PA, que esteve ao lado da diretora operacional Cássia Costa e do diretor-superintendente do Sebrae/PA, Rubens Magno.

O prêmio contemplou vencedoras em quatro categorias: Microempreendedora Individual (MEI), Pequenos Negócios, Produtora Rural e Ciência & Tecnologia. Em 2025, 117 mulheres paraenses empreendedoras se inscreveram na premiação, representando 36 municípios do estado. Na categoria MEI, a primeira colocada foi Ewelyn Regina Rocha Silva, da startup ClickVet, que oferece assistência veterinária para pets; na categoria Pequenos Negócios, a vencedora foi Ana Paula Mota do Rosário, da marca Chuva de Cor, que produz acessórios artesanais sustentáveis e moda autoral; na categoria Produtora Rural, o prêmio foi para Renilda Ferreira Vieira Ferraz, da Terra Chocolates Amazônicos, que fabrica chocolates artesanais em Tucumã.

“O meu negócio é o chocolate artesanal, feito com muito carinho e cuidado desde o início: a gente planta o cacau, acompanha a colheita, a fermentação e todo o processo até o chocolate chegar à mesa do consumidor. É um trabalho feito com amor, valorizando o que a nossa terra tem de melhor. Esse prêmio representa o reconhecimento de todo esse esforço”, disse Renilda.
Por fim, a categoria Ciência & Tecnologia ficou com Tatiana da Costa Barbosa Iamamoto, da Amazon Rhiira, uma startup que desenvolveu um dispositivo para veículos automotores que reduz a emissão de carbono negro.

“Estou extremamente feliz e honrada com esse reconhecimento. Confesso que não esperava, mas receber esse prêmio me emociona muito. O Sebrae tem sido um parceiro essencial na nossa trajetória — desde o Inova Amazônia Ideação até o programa de Internacionalização, passando pelo NISA Delas, que nos abriu muitas portas. Hoje, grandes empresas já nos procuram para cumprir metas de ESG, e conseguimos nos expandir para mais três países com o apoio desses programas”, disse Tatiana.
A premiação é dividida em três etapas: estadual, regional e nacional. As quatro vencedoras da etapa estadual de hoje (02), ganharam troféus, certificados e consultoria online personalizada. Agora, elas avançam para a etapa regional, representando a região Norte, e posteriormente para a etapa nacional, cuja cerimônia de premiação ocorrerá em outubro, no evento Delas Summit, em Florianópolis (SC).

Na etapa nacional, as 35 vencedoras regionais (cinco vencedoras por categoria para cada uma das sete regiões) estarão automaticamente classificadas para a final nacional da premiação. O Sebrae custeará as despesas de deslocamento e diárias das 35 finalistas regionais, que participarão de missão técnica nacional durante o evento de premiação.

“O Prêmio Sebrae Mulher de Negócios é, acima de tudo, uma oportunidade de reconhecer e celebrar a força das mulheres que transformam desafios em oportunidades. São histórias reais de superação, inovação e liderança, que mostram o quanto o empreendedorismo feminino tem contribuído para o desenvolvimento social e econômico do nosso estado”, ressaltou o diretor-superintendente do Sebrae/PA, Rubens Magno.
No ano passado, a grande vencedora da etapa estadual, na categoria Pequenos Negócios, foi a empreendedora Noanny Maia, da marca Cacauaré, que também venceu a etapa nacional na mesma categoria.

De acordo com um estudo do IBGE, divulgado no final do ano passado, mais de 427 mil mulheres são donas de pequenos negócios no Pará. No estado, para cada 100 mulheres, 12 ou mais são donas de negócios, o que corresponde a 12% das mulheres em idade ativa.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

panorama

economia

Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

Economia

Sebrae Pará anuncia vencedoras das etapa estadual do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios 2025

Primeiras colocadas de cada categoria seguem para etapa regional

02.09.25 22h16

Habitação

Pará terá 613 novas moradias do Minha Casa, Minha Vida

Unidades serão distribuídas em cinco municípios paraenses e beneficiarão mais de 2 mil pessoas

02.09.25 18h11

Setores fortes

60% da alta do PIB no 2º trimestre ficou concentrada em apenas 3 setores, aponta IBGE

Crescimento tanto da extração de petróleo e gás ajudou na indústria extrativa

02.09.25 15h53

ALIMENTO

Lula estuda mudanças nas regras de uso do vale-refeição e alimentação

Proposta inclui teto para taxas, pagamento mais rápido a lojistas e portabilidade de cartão

02.09.25 14h58

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

Economia

China compra mina no Pará e controla cerca de 60% da produção de níquel no Brasil

Compra é questionada pelo grupo turco Yıldırım Group

26.08.25 7h30

LEILÃO

Leilão da Caixa tem imóveis em oferta no Pará e terrenos a partir de R$ 64 mil

A venda pública ocorre em 1º de setembro, exclusivamente online; confira as oportunidades

27.08.25 8h53

SEMANA DO CINEMA EM BELÉM

Semana do Cinema movimenta salas em Belém com ingressos a R$ 10 e descontos nos combos

Campanha nacional quer democratizar o acesso ao audiovisual e atrai público com sessões mais acessíveis e combos promocionais

28.08.25 21h04

oportunidade de emprego

OEI abre três seleções para trabalho relacionado a COP 30 com atuação em Belém

As vagas são oportunidades de emprego voltadas ao plano de sustentabilidade da conferência; confira os editais

28.08.25 16h50

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda