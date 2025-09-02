Sebrae Pará anuncia vencedoras das etapa estadual do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios 2025

O Sebrae no Pará realizou nesta terça-feira (02), a cerimônia estadual do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios 2025, no Armazém do Tempo, no Mangal das Garças, em Belém. Foram premiadas empreendedoras de quatro categorias, mulheres que impulsionaram a economia local, especialmente em áreas como agricultura familiar, comércio, sustentabilidade e inovação.

"O prêmio foi o momento de reconhecer e celebrar as mulheres que transformam desafios em oportunidades e que contribuem significativamente para o desenvolvimento do Pará. Todos os anos nós obtemos excelentes resultados na premiação nacional e isso demonstra que o empreendedorismo feminino está aquecido por mulheres com ideias inovadoras e sustentáveis", disse Domingas Ribeiro, diretora técnica do Sebrae/PA, que esteve ao lado da diretora operacional Cássia Costa e do diretor-superintendente do Sebrae/PA, Rubens Magno.

O prêmio contemplou vencedoras em quatro categorias: Microempreendedora Individual (MEI), Pequenos Negócios, Produtora Rural e Ciência & Tecnologia. Em 2025, 117 mulheres paraenses empreendedoras se inscreveram na premiação, representando 36 municípios do estado. Na categoria MEI, a primeira colocada foi Ewelyn Regina Rocha Silva, da startup ClickVet, que oferece assistência veterinária para pets; na categoria Pequenos Negócios, a vencedora foi Ana Paula Mota do Rosário, da marca Chuva de Cor, que produz acessórios artesanais sustentáveis e moda autoral; na categoria Produtora Rural, o prêmio foi para Renilda Ferreira Vieira Ferraz, da Terra Chocolates Amazônicos, que fabrica chocolates artesanais em Tucumã.

“O meu negócio é o chocolate artesanal, feito com muito carinho e cuidado desde o início: a gente planta o cacau, acompanha a colheita, a fermentação e todo o processo até o chocolate chegar à mesa do consumidor. É um trabalho feito com amor, valorizando o que a nossa terra tem de melhor. Esse prêmio representa o reconhecimento de todo esse esforço”, disse Renilda.

Por fim, a categoria Ciência & Tecnologia ficou com Tatiana da Costa Barbosa Iamamoto, da Amazon Rhiira, uma startup que desenvolveu um dispositivo para veículos automotores que reduz a emissão de carbono negro.

“Estou extremamente feliz e honrada com esse reconhecimento. Confesso que não esperava, mas receber esse prêmio me emociona muito. O Sebrae tem sido um parceiro essencial na nossa trajetória — desde o Inova Amazônia Ideação até o programa de Internacionalização, passando pelo NISA Delas, que nos abriu muitas portas. Hoje, grandes empresas já nos procuram para cumprir metas de ESG, e conseguimos nos expandir para mais três países com o apoio desses programas”, disse Tatiana.

A premiação é dividida em três etapas: estadual, regional e nacional. As quatro vencedoras da etapa estadual de hoje (02), ganharam troféus, certificados e consultoria online personalizada. Agora, elas avançam para a etapa regional, representando a região Norte, e posteriormente para a etapa nacional, cuja cerimônia de premiação ocorrerá em outubro, no evento Delas Summit, em Florianópolis (SC).

Na etapa nacional, as 35 vencedoras regionais (cinco vencedoras por categoria para cada uma das sete regiões) estarão automaticamente classificadas para a final nacional da premiação. O Sebrae custeará as despesas de deslocamento e diárias das 35 finalistas regionais, que participarão de missão técnica nacional durante o evento de premiação.

“O Prêmio Sebrae Mulher de Negócios é, acima de tudo, uma oportunidade de reconhecer e celebrar a força das mulheres que transformam desafios em oportunidades. São histórias reais de superação, inovação e liderança, que mostram o quanto o empreendedorismo feminino tem contribuído para o desenvolvimento social e econômico do nosso estado”, ressaltou o diretor-superintendente do Sebrae/PA, Rubens Magno.

No ano passado, a grande vencedora da etapa estadual, na categoria Pequenos Negócios, foi a empreendedora Noanny Maia, da marca Cacauaré, que também venceu a etapa nacional na mesma categoria.

De acordo com um estudo do IBGE, divulgado no final do ano passado, mais de 427 mil mulheres são donas de pequenos negócios no Pará. No estado, para cada 100 mulheres, 12 ou mais são donas de negócios, o que corresponde a 12% das mulheres em idade ativa.