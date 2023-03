Saiba quanto vale uma festa top de 15 anos em Belém

Música, comida, decoração, cenários e roupas, tudo pensado para transmitir a mesma mensagem para ficar na memória, nas redes sociais, books e vídeos. As atrações das festas de 15 anos, agora, são nacionais e entre os artistas, que já vieram a Belém, para shows exclusivos, só este ano, estão a cantora Ludmilla e o carioca MC Kevin o Chris, esse último por R$ 120 mil.

Na capital paraense, o segmento das festas de 15 anos é um dos que mais cresce. O setor movimenta uma cadeia econômica de profissionais e serviços cada vez mais sofisticados. A reportagem do Grupo Liberal conversou, por telefone, com a arquiteta de eventos, em Belém, Fátima Petrola, entre um passeio e outro dela, no Marrocos.

“Hoje, estou no Marrocos vivendo experiências para proporcionar experiências também inesquecíveis para os meus clientes”, disse Fátima Petrola, direto do Norte da África, em 15 de março. Ela é arquiteta de formação, e trabalha com uma equipe completa para eventos conhecidíssimos, em Belém.

"Os profissionais de Belém são capazes e têm produtos maravilhosos para oferecer a seus clientes. A diferença de São Paulo, é que o poder de oferta de serviços é muito grande. O poder de locação deles é enorme, o que nós não temos em Belém, até porque lá o mercado é gigantesco se comparado com o nosso”, afirmou a experiene profissional.

Quem trabalha no ramo assegura que o paraense não vê a comemoração como um gasto. Para ele, é uma oportunidade de ser feliz. "Há famílias que fazem uma ou duas grandes festas durante toda a vida: o casamento e os quinze anos da filha”, disse Sheila Ramalho, sobre o quanto as pessoas levam a sério proporcionar receber bem os convidados.

Sheila e a irmã, Shirley Ramalho, são as donas da empresa 'Duas Cerimonial', com 26 anos de atuação profissional no mercado de festas, na capital paraense. A empresária observou que tudo passa por escolhas. "Tem gente que economiza por anos para ter uma grande festa e, principalmente, oportunizar momentos agradáveis para os convidados, sobretudo, quando se trata de família e amigos", disse ela.

“São momentos especiais, que realizam sonhos e precisa ser tudo lindo, impecável em todos os detalhes. Esses momentos se tornam mais importantes para as pessoas que gostam de receber, do que comprar um determinado bem ou fazer uma grande viagem pelo mundo afora. É uma questão de prioridade”, enfatizou Sheila Ramalho.

Luxo e exclusividade

Em todo o Brasil e em Belém não é diferente, há festas luxuosas acontecendo com frequência. “Festas geram memórias emocionais que jamais serão esquecidas e isso não tem preço. O paraense gosta de receber, gosta de mesa farta, de proporcionar bebidas e comidas de primeira qualidade", frisou Fátima Petrola.

Petrola acrescentou que a atenção especial, antes voltada para às comidas e bebidas, hoje, se estendeu para a decoração, a atração musical, para os serviços de bar com maiores especificidades, dependendo da festa.

"O som e a luz têm de ser estudados e conduzidos por profissionais que realmente saibam operar esta área técnica para tudo ficar em harmonia", afirmou Petrola.

A contratação de artistas nacionais para shows exclusivos é o item mais caro das festas suntuosas. Só este ano de 2023, já vieram para shows exclusivos nas festas de 15 anos, artistas pop como os cariocas MC Kevin o Chris (contrato de R$ 120 mil) e MC Koringa (contrato de R$ 20 mil), e o paulista MC Pedrinho (R$ 70 mil).

Sobre para quantos convidados são essas festas, a empresária Sheila Ramalho disse que a média de público é 150 pessoas. “Mas já fizemos eventos para 30 convidados e para mais de mil convidados. Cada festa tem uma dinâmica própria, desde o conceito até o final do evento. Não há mínimo ou máximo. Cada cliente costuma ter em mente um número aproximado de convidados, e a tendência é sempre crescer, desde que não ultrapasse o orçamento definido previamente”, afirmou a empresária.

"Belém sempre foi festeira”, disse Sheila, sorrindo. “Até no hino do Pará tem isso: “teu destino é viver entre festas”. Isso nunca vai mudar. Está no nosso DNA, na nossa formação cultural única e rica”, concluiu a empresária bem humorada.

Confira alguns valores de festas de 15 anos, em Belém

Em sondagem com diversos profissionais do mercado, o buffet varia de R$ 150 a 450 por pessoa, dependendo do cardápio escolhido,o que inclui lagostas e outras iguarias.

A decoração varia de R$ 30 a R$ 200 mil, dependendo do que for usado.

Em simulações em sites de empresas de festas na cidade de São Paulo, o mínimo do valor é de R$ 40 mil, para um público de 100 convidados, considerando somente decoração e mesa gastronômica.