Rodoviários discutem reajuste salarial

Trabalhadores do transporte público de Belém realizam na noite desta segunda-feira, 02, uma assembleia para decidir se aceitam ou rejeitam a proposta do Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviário de Belém (Setransbel). A categoria defende aumento de 15% para o salário bruto e para o auxílio alimentação, mas o sindicato patronal sinalizou com uma contraproposta de aumento de 3,53%. A reunião ocorre no Centro de Formação dos Rodoviários, na travessa Vileta, em Belém.

