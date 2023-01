Resolução separa administração e Creci da 12ª região agora atende só o Pará

O Conselho Federal de Corretores de Imóveis (Cofeci) autorizou a instalação da nova regional do sistema: a 28ª, em Macapá, no Amapá. A novidade é um desejo antigo dos corretores do Estado e que agora se torna possível. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União e determina ainda a designação de uma diretoria provisória para assumir o processo. Com a mudança, a 12ª Região, antes conhecida como Creci PA/AP, passa a ter domínio apenas no Estado do Pará.

Até o dia 28 de fevereiro deste ano, todos os processos de inscrição de corretores de imóveis e pessoas jurídicas sediadas no Amapá, assim como toda e qualquer arrecadação proveniente do Estado que, porventura, a diretoria paraense tenha recebido ou venha a receber referente ao exercício anual de 2023, serão encaminhados aos novos diretores provisoriamente empossados.

A partir de agora, o Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Amapá conta, inicialmente, com um presidente, um secretário e um tesoureiro. Esta diretoria provisória terá mandato legal até que seja realizada a primeira eleição do Conselho Pleno do Creci 28ª Região/AP e, dentre os membros, seja eleita a diretoria, o conselho fiscal e os representantes junto ao Cofeci. A eleição será marcada, regulamentada e realizada de acordo com resolução, até o final do ano de 2024.

Para a presidente do Creci no Pará, Marlene Felippe, a concretização dessa mudança era uma prioridade da nova gestão. “Fico feliz de ter conseguido realizar essa vontade dos nossos colegas amapaenses. Por vezes, estivemos na cidade e ouvimos com muita atenção cada pedido. Aproveito para agradecer a sensibilidade do nosso presidente, Senhor João Teodoro, em nos ouvir e atender. É um marco importante para a nossa categoria”, destaca.