Renda Pará 500 já beneficiou 20 mil motoristas. Saiba a data dos próximos pagamentos

Balanço divulgado pela Secretaria de Estado de Assistência Social Trabalho Emprego e Renda (Seaster) mostra que 20.027 motoristas profissionais, de aplicativos, motofretistas e mototaxistas foram beneficiados com o Programa Renda Pará 500, totalizando R$ 10.013.500,00 em recursos liberados para esses profissionais. Na última segunda-feira (05), iniciou o pagamento da segunda etapa do programa, que busca garantir renda aos segmentos mais atingidos pela pandemia de Covid-19.

Essa nova fase inclui duas novas categorias profissionais: motoristas de aplicativos e motofretistas, além dos motoristas profissionais e mototaxistas, que não constavam no cadastro anterior.

"Enquanto o Governo do Pará, garante que o plano de vacinação seja cumprido, e consequentemente atividades essenciais sejam retomadas, outras ações emergenciais são propostas. O pacote econômico para programas de transferência de renda, contribui na manutenção de atividades básicas, como o consumo de alimentos, a compra de insumos e a movimentação da economia”, explicou Inocencio Gasparim, titular da Secretaria de Estado de Assistência Social Trabalho Emprego e Renda (Seaster).

Mototaxista desde 2001, Mauro Silva conta que o movimento diminuiu para a gente e ele teve queda na renda ainda em 2020. "A quantidade de corrida também caiu. Fazia 15 a 20 corridas por dia, em média, e reduzi pela metade. Eu tive que cortar alguns gastos para conseguir equilibrar o orçamento em casa”, lamentou.

Além da diminuição da renda, por conta das restrições, ocasionadas pelo distanciamento necessário, os custos dos produtos básicos, aumentaram. “Tudo está caro. Com relação à alimentação, estamos com dificuldades. Esse Renda 500, vai ajudar a gente, na nossa despesa familiar. Eu vou gastar em casa com alimentação. No meu ponto, tem 15 mototaxistas, e nas nossas conversas, falamos que vamos comprar os alimentos para dentro de casa, pagar conta atrasada e quem estamos devendo”, contou.

Veja o calendário dos próximos pagamentos, conforme o mês de nascimento:

Março: quarta-feira, 7 de julho

Abril: quinta-feira, 8 de julho

Maio: sexta-feira, 9 de julho

Junho: segunda-feira, 12 de julho

Julho: terça-feira, 13 de julho

Agosto: quarta-feira, 14 de julho

Setembro: quinta-feira, 15 de julho

Outubro: sexta-feira, 16 de julho

Novembro: segunda-feira, 19 de julho

Dezembro: terça-feira, 20 de julho.