Redução dos juros em empréstimos consignados para beneficiário do INSS é aprovada; entenda

O teto de juros para o empréstimo consignado convencional para aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), com desconto em folha de pagamento, foi reduzido de 1,84% para 1,80% ao mês, conforme decisão do Conselho Nacional da Previdência Social (CNPS), nesta segunda-feira (04). Também foi aprovada redução na taxa máxima de juros em operações nas modalidades de cartão de crédito e cartão consignado de benefícios. Nesse último caso, o ajuste foi de 2,73% para 2,67% ao mês.

A mudança entra em vigor cinco dias úteis após a publicação da decisão no Diário Oficial da União (DOU). Os limites estabelecidos pelo CNPS precisam ser respeitados por bancos e outras instituições financeiras que oferecem empréstimo consignado para beneficiários do INSS.

Na última reunião do Conselho, o Ministério da Previdência propôs que o teto para consignado com desconto em folha fosse reduzido de 1,84% ao mês para 1,77% ao mês, acompanhando cortes da Selic - taxa básica de juros. Já a Confederação Nacional do Comércio (CNC), um dos membros do CNPS, sugeriu uma redução menor para o consignado convencional, de 1,84% ao mês para 1,80% ao mês.